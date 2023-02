Pas de compétition officielle ce week-end pour Virton qui entamera les play-down le vendredi 24 à Dender. Pour s’y préparer, les troupes de José Jeunechamps disputeront une rencontre amicale ce jeudi soir, à Hesperange, face à l’autre club de Flavio Becca. Rayon infirmerie, tandis que Rémy s’entraîne à nouveau avec le groupe, Anne a repris par une course légère, Doué (adducteurs) et Koziello (hanche) sont ménagés cette semaine. Ilunga, absent depuis plusieurs mois, passera mardi sur la table d’opération. Le jeune Nathan Hermez soigne une fracture du 5e métatarse.

Givry: trois titulaires absents

La rencontre face à Aywaille, samedi soir, s’annonce compliquée pour les Canaris qui seront privés de Kambuania et Wérard, tous deux suspendus, ainsi que de Goury qui souffre d’une entorse et ne pourra tenir sa place.

Habay-la-Neuve: Deom suspendu

Lecomte a repris avec le groupe jeudi dernier et se rapproche d’un retour. Monavaille et Jacob suivent toujours un programme individualisé. Molnar, Jaspierre et Gillet ont stoppé la séance de mardi pour divers bobos. Jaspierre et Poncelet reviennent de suspension et croisent Déom. Serwy et Vialette sont aptes.

Libramont: Samuel Bodet a prolongé

Samuel Bodet sera toujours à la tête de l’équipe la saison prochaine ; il a prolongé pour une année supplémentaire. Nélisse, Keller et Delwiche sont les seuls joueurs indisponibles pour le déplacement de samedi à Ciney.

Marloie: Paquay puni

Paquay a pris la jaune de trop et ne jouera pas ce week-end, face à Richelle. Gaziaux, François, Jacquemart et Mayanga sont blessés.

Meix-dvt-Virton: toujours sans Nicolas Day et Pietquin

Rien de neuf pour le groupe de Philippe Petit: N.Day et Pietquin sont toujours blessés.

Mormont: Lecerf et Godelaine se croisent

Philippe Medery avait donné congé à ses joueurs. Pour ce week-end, Lecerf purgera une suspension alors que Godelaine sera de retour. Renard est blessé et Michel sera suspendu face à Durbuy.