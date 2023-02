Le Bullot Rodolphe Gillet suspendu cinq ans

"Vas t’acheter une nouvelle main, sale handicapé"

Le deuxième cas est encore plus interpellant. Le match de 3B du 20 novembre, opposant Léglise à Muno (1-1), s’est terminé par un violent pugilat. La rencontre très tendue, entre deux équipes qui avaient déjà eu maille à partir, a été marquée par des insultes en tous genres, parfois racistes. Les plus graves ont été envoyées par le Léglisien Damien Dachouff et des supporters envers le joueur-entraîneur de Muno, Julien Salpetier. Ce dernier a eu la main arrachée il y a 4 ans et au eu droit à des phrases du style: "Vas t’acheter une nouvelle main, sale handicapé de Français." Avec des larmes dans les yeux, Salpetier a expliqué son combat pour accepter son handicap et reconnaît avoir eu tellement de mal à accepter la situation qu’il est entré dans le vestiaire de Léglise et a craché sur l’injurieux.

La tête contre le mur

Le club de Léglise reconnaît les paroles prononcées. Des incidents graves ont ensuite eu lieu dans la buvette avec échanges de coups. Le rapport de l’arbitre stipule qu’un comitard de Muno, Philippe Lambert, a participé au pugilat, allant juqu’à frapper par deux fois la tête d’une femme contre un mur.

Le parquet représenté par Me Nathalie Lequeux, a proposé d’attendre les sanctions qui seront prises par l’ACFF pour Éric Lambert, le club et un joueur de Léglise, Rémy Massut. Concernant les deux joueurs de Muno, Abdelkader Lahlou et Julien Salpetier, elle n’a réclamé qu’un match de suspension, "en tenant compte des moqueries inadmissibles qu’une personne a dû endurer sur son handicap." Le CP a suivi Me Lequeux, sauf en ce qui concerne Salpetier, qui a pris trois matches au lieu d’un. En outre, le président de Léglise, Philippe Lambert, a été suspendu pour quatre rencontres.