Un an après son arrêt cardiaque, Mathieu Leboutte a rejoué avec Tenneville

Ce dimanche, près d’un an après son malaise, Mathieu Leboutte est remonté pour la première fois sur un terrain de P2C. Il a joué 83 minutes contre Melreux-Hotton. "Quel plaisir de rejouer au foot, lance-t-il ! Je ne pensais pas commencer le match, mais comme il y avait beaucoup d’absents, le coach a fait appel à moi d’entrée de jeu. J’avais repris les entraînements en janvier et j’avais participé à l’un ou l’autre amical. De l’appréhension ? Non, pas du tout. Je suis remonté sur le terrain comme s’il ne s’était jamais rien passé."

Trois opérations

Pourtant, depuis le 13 mars 2022, le jeune homme est passé trois fois sur le billard à Mont-Godinne. "La première fois, on m’a implanté un défibrillateur, dit-il. On a ensuite détecté un nouveau problème, donc on m’a opéré une deuxième fois pour voir de quoi il s’agissait. Un souci ‘‘électrique’’, m’a-t-on dit. Je me suis fait opérer une troisième fois le 25 novembre pour le régler. J’ai ensuite réalisé plusieurs prises de sang et, mi-décembre, j’ai reçu le feu vert de mon spécialiste pour la reprise du football."

Mathieu Leboutte, 19 ans, se dit totalement serein aujourd’hui: "Avec le défibrillateur que l’on m’a implanté, je suis surveillé 24 heures sur 24, en quelque sorte. L’appareil enregistre toutes mes données cardiaques et celles-ci sont transmises au quotidien à l’hôpital. Au moindre problème, je sais que je serai vite pris en charge. Je revis tout à fait normalement, aujourd’hui."

Le Tennevillois, qui réside dans le petit village de Cens, avait commencé des études en comptabilité en septembre. Rassuré sur son état de santé, il souhaite se réorienter vers des études en éducation physique. "J’attends que l’école valide mon transfert", nous confiait-il ce mardi en attendant son bus, direction Liège.

Le Covid quelques jours avant son malaise

L’origine de son malaise ? Mathieu Leboutte ne la connaît toujours pas. Les accidents du même type semblent se multiplier, ces derniers mois, sur les terrains de sport. Ce week-end encore, en P2 flandrienne, un gardien de 25 ans est décédé en plein match à la suite d’un arrêt cardiaque. Ces malaises en pagaille ont-ils un lien avec le Covid ou le vaccin ? "J’avais eu le Covid 15 jours avant mon malaise, avance Mathieu Leboutte. Je n’étais pas vacciné. Les médecins n’ont cependant pas établi de lien entre la maladie et mon arrêt cardiaque."

Tous les membres de sa famille ont passé des examens, eux aussi, par mesure de précaution. À commencer par son frère Nicolas, joueur de Tenneville lui aussi. "On lui a détecté une petite anomalie au niveau des valves du cœur, mais sans gravité", conclut un Mathieu Leboutte bien décidé à terminer la saison en force, avant de rejoindre les rangs du voisin champlonnais.