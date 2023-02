La mentalité de mon équipe. Il y a eu un déclic dans le groupe, une prise de conscience collective après la défaite du match aller face à Sainte-Marie. Le potentiel a toujours été là. J’ai maintenant des guerriers.

Vous revenez à un point de la deuxième place et 7 de la première. L’objectif c’est la deuxième ou la première place ?

Non, l’objectif c’est le Top 3. On est un outsider. Il faut réussir à faire de bons résultats face au top 5 c’est un peu ce qui nous manquait en début de saison. On a fait un pas dans cette direction avec cette victoire.

La défaite du match aller contre Sainte-Marie était le dernier match de Maxime Martin comme coach. Qu’est ce qui ne fonctionnait plus avec lui ?

Honnêtement, je n’ai rien changé. Maxime a très bien travaillé avec les gamins qu’il suivait depuis longtemps. On a deux tempéraments différents. Je suis très expressif. Il a fait un pas de côté pour provoquer une prise de conscience des joueurs. Cela a fonctionné. Les joueurs ont fait un gros travail individuel et collectif. Je n’ai pas fait de changement tactique.

Depuis que vous avez repris l’équipe vous avez un bilan de huit victoires, quatre partages et zéro défaite. Comment analysez-vous ce bilan ?

C’est très positif. Avec mon parcours de joueur et d’entraîneur, je connais bien les équipes de la série. Je suis ambitieux. On souhaite monter en P2 cette année ou l’année prochaine. Il y a des gamins derrière que l’on risque de perdre si on ne monte pas à l’échelon supérieur. La première, c’est la vitrine du club. Il y en a déjà trois ou quatre qui percent cette année comme Lucas China, Victor Lecoq ou Isidore Ponsar.

Vous jouez de moins en moins.

Oui, l’objectif c’est d’arrêter de jouer.

Vous allez rencontre Messancy B cinquième puis Toernich le leader. Comment abordez-vous ces deux matchs au sommet ?

On n’a rien à perdre. On a amélioré le côté défensif. On prend moins de buts. J’ai un top gardien avec Jeremy Feller et deux rocs devant avec Anouar Boudabza et Charles Wats. Noé Adam a une patte gauche incroyable. C’est le joueur le plus talentueux avec qui j’ai joué. Le milieu de terrain s’est solidifié. C’est très complémentaire entre la force physique de Cedric Lemaire et l’intelligence de jeu de Gregoire Lamberta. Devant cela percute bien avec Quentin Clabout et François Criqueliere.