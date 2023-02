Bérenger, décidément, on a l’impression que rien ne tourne pour votre équipe depuis l’annonce de votre non-montée en Superdivision…

En tout cas, ce n’est pas évident. On se bat pour notre maintien en nationale 1, mais on a le sentiment que les éléments ne tournent que très rarement en notre faveur. On a bien eu la victoire au match aller contre Bon Secours qui est un peu tombée du ciel mais pour le reste, on passe chaque semaine à côté de résultats qui nous permettraient de respirer un peu mais au contraire, ce sont nos adversaires qui bénéficient de coup de pouce.

Expliquez-nous…

On a perdu plusieurs rencontres par le plus petit écart avec la balle qui ne tournait pas pour nous. Face à des équipes au grand complet alors que d’autres se retrouvent face à des équipes où un joueur important est absent. On ne va pas jouer au Caliméro mais on se rend compte qu’on ne va pouvoir que compter sur nous face à nos adversaires directs.

Autant dire que vous aurez trois finales sur les six rencontres restantes…

Trois finales mais également trois rencontres où nous sommes capables d’aller chercher des points. Parce que même en gagnant ces matches face à nos concurrents directs, on n’est pas assurés de notre maintien. Mais clairement, si on s’impose face à Tiège et Schulen dans un premier temps et lors de la dernière journée face à Vedrinamur, on devrait avoir fait l’essentiel.

Une situation d’autant plus compliquée à gérer que lors deux dernières journées interviendront après une pause de… trois semaines !

En effet, le calendrier nous a réservé une mauvaise surprise, celle de devoir attendre trois semaines avant de rejouer les deux derniers matches. Pas évident pour des joueurs comme moi qui n’ont pas le temps de s’entraîner pendant la semaine.

En parlant de temps, on évoque que vous pourriez arrêter votre belle et longue carrière à l’issue de cette saison ?

Disons que l’on a eu une réunion avec les autres joueurs des équipes de nationale et avec le comité pour évoquer l’avenir et j’ai en effet annoncer mon intention de m’arrêter. Mais en attendant, je veux me concentrer à 100% sur l’objectif du maintien de l’équipe en N1.