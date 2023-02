P2A: Florentin Dewalque, le revanchard de Martelange

Dimanche, le T1 martelangeois, Julien Cocomeri, a décidé de titulariser Florentin, malgré le très mauvais souvenir que lui laissait le match aller contre les Habaysiens. "Je m’en souviens comme si c’était hier, commente-t-il. J’avais laissé tomber mon équipe en offrant deux boulettes monumentales aux Kakirans. Et cerise sur le gâteau, au plus mauvais moment, alors que le match n’était pas joué."

C’est avec un sentiment de revanche que Florentin Dewalque est monté sur le terrain dimanche. "Je ne veux pas me vanter, mais après le premier quart d’heures, cela aurait pu être 0-3. J'étais en état de grâce et j’ai réalisé trois super arrêts. J’ai sauvé mon équipe. Les gars ont été galvanisés. À la mi-temps, ils sont remontés gonflés à bloc et Martelange s’est détaché à 3-1. J'ai de nouveau tenu la baraque en fin de match en réalisant quelques grosses parades. J’espère qu’après un tel match, je garderai ma place la semaine prochaine à Tontelange."

Martelange, c’est très chaud comme ambiance

Ce beau résultat permet aux Ardoisiers de remonter à la 10e place et de s’éloigner un peu de la zone rouge. Les joueurs sont persuadés qu’ils ont le niveau pour rester en P2.

"En P3, ce serait trop facile, estime Dewalque. Nous avons largement les moyens de nous maintenir, mais nous devons être plus solides mentalement. Nous avons trop tendance à baisser les bras quand nous sommes menés. Pourtant, nous avons un super public, exigeant et qui n’aime pas quand on perd. Martelange, c’est très chaud comme ambiance."

Le gardien est bien décidé à contribuer au sauvetage de son équipe. Reproduire des grosses prestations pour faire oublier son début de saison compliqué est le plan dans ses cartons, même si de tels exploits lui coûtent quelques casiers de Frontabière, la nouvelle bière locale qui cartonne dans la région.