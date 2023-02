C’est un peu décevant vu la tournure du match, 3-1 c’est assez dur. Après avoir mené au score, on a ce moment de vide qui fait qu’on laisse l’adversaire revenir dans le match. On a essayé de pousser en fin de match et on encaisse ce troisième but sur coup franc direct tout à la fin. Je pense qu’on aurait pu ramener un petit quelque chose

Une défaite qui n’est pas sans conséquences au classement. Le Top 5 reste un objectif ?

Oui, après l’objectif principal n’était pas de regarder ce classement, c’était d’abord de retrouver un groupe solidaire et que tout le monde se mobilise. C’est une défaite qui nous fait du mal et au vu des résultats du week-end, on perd des places dans la course au Top 5 qui reste notre objectif.

Avez-vous compris la séparation entre le club et Lionel Rausch ?

Oui, on la comprend. On tient quand même à le remercier pour les résultats du premier tour. Maintenant c’est à nous de passer à autre chose et de tourner cette page.

Devons-nous nous attendre à ce que votre nomination soit définitive pour le reste de la saison ?

On avait une semaine pour se retourner avec la reprise du championnat, j’occupais le poste de T2, avec Lionel, donc il fallut réagir assez vite. Le président nous a confié cette mission à moi ainsi qu’au capitaine Fabien Mertz. Normalement on devrait rester jusqu’à la fin de saison. On a la chance d’avoir le groupe de joueurs derrière nous également. Au niveau de l’approche, on essayera toujours d’intégrer les jeunes joueurs, on sait qu’on a les U17 qui viennent frapper à la porte.

Votre frère Jonathan est coach à Habay, vous le défierez bientôt, une rencontre que vous attendez ?

Ce n’était pas prévu de se rencontrer l’un contre l’autre en tant que coach, j’avais déjà pu jouer une dizaine de minutes contre lui lors du match aller. Nous nous rencontrons le week-end du 5 mars, et le hasard fait que ce sera le week-end de son anniversaire. Sur papier, Habay est plus fort que nous mais je compte bien lui gâcher un peu la fête. Il y aura sûrement un petit pari pour pimenter tout ça.

L’idée de coacher une équipe vous deux pourrait-elle voir le jour au cours des prochaines saisons ?

Oui, pourquoi pas. On a déjà eu la chance d’évoluer sous le même maillot, alors coacher à deux je me dis que ça peut être une belle expérience.