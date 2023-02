À sa tête, le club a choisi Nathanael Godfroid. Ce sera la première expérience sur le petit banc d’une équipe première pour l’ancien joueur de Bomal, Huy, Ferrières ou Durbuy B. S’il se voyait encore jouer quelques saisons, le corps a eu ses raisons que la raison ignore.

"Je n’ai presque pas joué pour mes derniers clubs, Amonines et Houmart, explique celui qui se remet d’une greffe de cartilage au genou. Je ne peux plus me permettre de continuer comme cela vis-à-vis du boulot."

"Une équipe à mon image"

À quelques jours de ses 37 ans, Nathanael Godfroid va raccrocher les crampons pour se concentrer sur le coaching.

"Un truc qui me botte, poursuit l’intéressé. Je me suis déjà occupé de jeunes à OHM et j’ai quelques fois remplacé mes coachs quand il était absent."

Mais la tache sera plus ardue à Izier, qui a donné carte blanche au Ferrusien pour reconstruire une équipe. Il ne reste en effet chez les Rouge et Bleu que trois équipes: réserves, U6 et U8.

"Le boulot est existant. Je pars d’une page blanche et vais pouvoir créer une équipe à mon image, un groupe de copains avec une bonne mentalité. On va essayer de monter une équipe avec un bon niveau, mais cela ne va pas être facile."

Après plusieurs saisons à suivre des jeunes, le titulaire d’un diplôme UEFA B souhaitait passer le pas vers l’équipe première. À Izier, selon lui, les conditions sont remplies pour vivre au mieux cette première étape. "J’ai la chance de travailler avec des gens que je connais. Je vais prendre de la bouteille sans pression, car il n’y a pas d’objectif."

Logique, puisqu’il faut remonter à la saison 2017-2018 pour voir les Izierois terminer hors de zone rouge.

"Vivre une saison tranquille et finir dans le milieu du tableau, voilà l’idée."

Le club souhaite repartir sur des bases solides et ne pas brûler les étapes. "On espère donner un nouvel élan au club."

Transferts en route

Grâce à ce nouveau projet, Nathanael Godfroid a de quoi s’occuper durant sa convalescence. Le marché des transferts bat son plein et il est temps de sonder les joueurs.

"J’y prends du plaisir, c’est mon côté humain. Paradoxalement, c’était une période que je n’aimais pas comme joueur: dire"non"aux propositions, participer à des réunions…"

Les premiers transferts du Izier new-look seront annoncés dans les jours à venir.