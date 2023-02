Mahé Lemaire et Auriane Chartry à Rulles la saison prochaine

C’est déjà chose faite, avec l’annonce des arrivées de Mahé Lemaire et Auriane Chartry, d’Arlon (R2), et de Luna Stiernon, de Fratin (P1).

"Luna, je la connais depuis toujours, note Mathieu Fivet. J’avais déjà hésité à lui demander l’année dernière. Elle va m’amener un peu plus de folie aux shoots. Elle aura un rôle bien défini. Elle aura des options de shoots. C’est son point fort. Mais elle devra travailler au niveau de sa défense et de son physique. Mahé, ce qui me plaît chez elle, c’est sa vitesse et son culot. Elle a aussi un bon petit shoot et elle sait jouer les 1 contre 1. Par contre, comme Luna, elle doit travailler son physique. Parce qu’elle est frêle. Et aussi son état d’esprit. Je sais qu’elle a un fort caractère. Je l’ai vue râler en match. J’ai déjà eu une discussion avec elle. Elle sait qu’elle devra se plier aux règles du groupe, car elle me connaît. Elle aura peut-être un rôle moins important qu’à Arlon cette année-ci, mais elle va se fondre dans le groupe. "

"Travailler sur le long terme"

Auriane Chartry a tapé dans l’œil de l’ancien coach du BCCA Neufchâteau. "Auriane a un jeu atypique pour une pivot, dit-il. Elle est mobile et elle est capable de mettre la balle dedans. Elle aura aussi un rôle un peu différent de cette année, mais elle aura des paniers à l’intérieur si on joue sur elle. Et elle sera complémentaire avec Donnez, Jacob et Bernard. On perd un peu en taille, par rapport à Jeanne, mais on va y gagner en vivacité. "

Notons que toutes les trois ont moins de 19 ans.

"On rajeunit encore l’équipe, souligne Mathieu Fivet. Et si je vais les chercher toutes les trois, c’est parce que ce sont des filles de la même génération que nos filles à Rulles. L’objectif, c’est de travailler sur le long terme. Avec deux noyaux très jeunes. C’est important."