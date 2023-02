Tout d’abord parce que samedi dernier, les Graidoises ont accroché Thuin, sans hésitation possible l’équipe la plus solide de la division, avec une B2, une B4 et une B6. Preuve que contrairement au premier tour, elles sont désormais capables de prendre des points dans des rencontres plus compliquées.

Ensuite, parce qu’après Hoeselt (4e actuellement), samedi prochain, les Castors termineront la saison par les trois derniers du classement et une équipe du Pingouin Leuven qu’elles ont battu dans ses installations à l’aller.

Aurélie de Ruette, la troisième joueuse des Castors, en alternance avec Frédérique Jaumotte, l’avoue aujourd’hui sans détours: il faudra se lever tôt pour prendre la première place aux Graidoises. "Lors du premier tour, l’objectif était le même que les années précédentes, le maintien le plus rapidement possible. Mais fin janvier, vu notre position au classement, un nouvel objectif a été fixé: nous jouerons la montée."

Dans le choc face à Thuin, Aurélie de Ruette a battu une nouvelle fois une série B. "Je n’ai pas abordé cette rencontre comme les autres parce que l’enjeu était différent. Il s’agissait de conserver notre première place. J’étais déjà dans le match mardi, je savais qu’il fallait que je gagne au moins une fois pour aider mes deux coéquipières. Aurélie Baijot m’a arbitré et m’a prodigué de judicieux conseils entre les sets lors de ma victoire contre Camille Hannot." Aurélie remplit parfaitement son rôle cette saison puisqu’elle totalise un peu plus de 40% de victoires. "Je fais rarement zéro. Je ne sais pas si c’est ma meilleure saison mais elle est en tout cas très belle." Une montée en D1 nationale pourrait offrir quelques derbies aux Castorettes l’an prochain, elles qui n’en ont pas cette saison. "Je ne regarde pas ce qui se passe au-dessus tant que le championnat n’est pas terminé, rigole-t-elle. La montée, ce serait la récompense à tous les efforts fournis."