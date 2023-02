Julien Van Hoey (Rossignol) Marquer trois penalties dans le même match et perdre, on connaissait. Van Hoey a fait dans un autre genre. Et l’histoire ne dit pas si ses adversaires ont célébré la victoire en arborant une poupée à son effigie.

Défenseurs

Juan Dony (Marloie) Première apparition en D3, première rouge. Difficile, dans ces conditions, d’affirmer que ce Don(y) Juan-là a séduit.

Tim Castagne (Leicester) Une action surprenante, devant son propre gardien, conclue à la limite de l’auto-goal ! À part celle de Pierre Palmade, on n’a pas vu pire conduite (de balle) le week-end dernier.

Bryan Clémens (Vaux-Noville) Une patate de forain pour crucifier Bastogne. Bryan Clémens a déjà su s’y prendre à merveille pour faire éjecter Pol Leemans de Vaux. Voilà qu’il essaie désormais de le faire sortir de P1. Si ça, ce n’est pas de l’acharnement…

Médians

Julian Bouvy (Bertrix) Le lob du week-end, depuis la mi-terrain. Pour surmonter Saint-Pierre, c’était logique qu’il prenne de la hauteur.

David Schoumaker (Vaux-sur-Sûre) But, assist, pré-assist et penalty concédé dans le sommet de 3E: l’illustration parfaite de l’omniprésence. Ou quand l’ancienne Formule 1 se transforme en véhicule tout-terrain.

Florian Blandin (Florenville) Deux Blandin peuvent en cacher un autre: 25 minutes dans le choc contre Neuvillers, le temps de faire pencher la balance avec deux caviars. Une victoire de Florianville.

Attaquants

Junior Tene Talla (Namoussart) 3 buts en 18 minutes pour faire plier Libin B. Décidément meurtrières, ces frappes d’un Talla vif, très vif.

Gauthier Boulangé (Sart) Deux buts en début de première période, deux jaunes en début de deuxième. Enfourner, retourner (aux vestiaires): une autre idée de la valse du Boulangé.

Ludovic Klaus (Bouillon) Six roses, alors qu’on est en pleine tournée minérale. Fallait oser !

Martin Cambron (Heyd) Cinq buts, deux assists samedi contre Roy B. Il a encore passé un beau dimanche, Martin.