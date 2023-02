Lanners n’aurait pas misé 2 € sur une victoire de Sainte-Ode

En gagnant à Grandvoir, Sainte-Ode se donne un peu d’air au classement. Mais avec cinq points d’avance sur le douzième, Sainte-Ode reste menacé. "Nous jouons Les Bulles samedi, nous ne pouvons pas laisser filer des points. Nous en avons déjà perdu deux à l’aller, rage Thibaut Lanners. En plus, vous avez Bercheux – Grandvoir vendredi. Si Grandvoir s’incline et que nous gagnons, nous prendrons encore un peu plus d’avance. Mais bon, si nous avions battu Les Bulles et Corbion, nous serions en lutte pour la cinquième place aujourd’hui. Enfin, la, l’objectif est de se mettre à l’abri le plus vite possible. Je veux vivre une fin de saison sereine, pas comme l’an dernier."

"Rien à reprocher à Raphaël"

Plus que les résultats, l’autre grosse info a Sainte-Ode est tombée début février avec l’annonce de la non-reconduction de Raphaël Bozet. Une décision prise par le comité et rapidement annoncée aux joueurs.

"Au niveau du groupe, personne n’a pris la parole, dans un sens ou dans l’autre. Ou en tout cas, pas en public, explique Thibaut Lanners, capitaine de l’équipe, mais également membre du comité. La décision ? Après six ans, nous avons estimé qu’il fallait voir autre chose. Nous avions peur de l’année de trop même si nous n’avons rien à reprocher à Raphaël. Il a fait grandir le club, avec la montée en P2 et le maintien. Avant Corbion, j’ai pris la parole dans le vestiaire en disant qu’il fallait être totalement derrière Raphaël et aller décrocher le maintien pour lui faire une belle fête à l’issue de la saison. Mais je le répète, il faut remercier Raphaël pour tout ce qu’il a apporté."

En coulisses, le club travaille sur la saison prochaine même si le futur T1 n’est pas encore connu. "Nous avons plusieurs pistes et nous voulons quelqu’un qui colle à notre mentalité et à nos valeurs, termine Thibaut Lanners. Moi comme joueur entraîneur ? Alors là, certainement pas (rires). Mon épouse fait les pauses et je ne sais pas toujours être présent. Et puis, entre ma place au comité, mon statut de joueur et l’équipe de gamins dont je m’occupe, je suis déjà assez occupé."