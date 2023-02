David Bouillenne (Houffaloise B): "Les jeunes doivent apprendre dans la déf aite"

Nous sortons de deux très mauvais résultats et la situation n’est vraiment pas idéale. On sait qu’on est dépendant des résultats et du maintien de l’équipe A en P1 pour poursuivre notre aventure en 2e provinciale. Mon objectif est de faire le nécessaire pour se sauver sur le terrain et on verra ce qu’il adviendra. On a fait tout à l’envers durant ces deux premiers matches. Il faudra prendre ces points ailleurs.

La trêve a-t-elle été mal digérée par votre groupe ?

On a fait un très bon mois de janvier, avec onze séances qui ont été très bien suivies. On n’a pas de souci au niveau physique. On est surtout dans une spirale négative. Le ballon ne veut pas tourner pour nous. Samedi, on marque et puis on prend un but sur une erreur défensive. On a vraiment la guigne. La moindre erreur se paie.

Finalement, l’équipe était-elle prête pour évoluer à cet échelon ?

Notre noyau vaut bien mieux qu’une P3, mais manque peut-être encore un peu de qualité pour la P2. S’il n’y avait pas eu autant de blessés dans l’équipe A, on aurait eu les moyens. Un tiers du groupe change chaque week-end. L’objectif reste que l’équipe A se maintienne en première provinciale. De notre côté, c’est une gymnastique constante pour savoir quel joueur on peut reprendre en équipe B. Avec le noyau qu’on avait sur le papier, on avait de quoi réaliser un bon championnat.

Une année supplémentaire en P3 n’aurait-elle pas été plus favorable pour les jeunes ?

Je ne suis pas sûr qu’ils auraient mieux appris à cet échelon. Et si on retrouve la P3, il faudra avant tout se baser sur ce qu’on a appris en P2 pour aller de l’avant. Il faut que les jeunes prennent du temps de jeu, qu’ils apprennent même dans la défaite.

Cette incertitude pour l’année prochaine ne vous a pas empêché de resigner.

Je me plais vraiment bien dans le club, avec le groupe. J’ai un très bon contact avec le coach de l’équipe A (Aurélien Gomez). Et puis il y a des jeunes qui vont encore arriver. Et j’apprécie de travailler avec les jeunes. Certains sont même déjà devenus des valeurs sûres de la série. Un gars comme Bastien Fautré est en train d’éclore. Julien Renard a rejoué. Il y a donc aussi beaucoup de satisfaction: on s’entraîne, le groupe est toujours présent même si cela ne tourne pas.

Vous gardez donc le moral ?

Je dois avouer que je viens de vivre deux dimanches difficiles après nos défaites du samedi. Au moins, le week-end prochain, on joue le dimanche (rires), mais c’est le carnaval à Bastogne et il faudra encore gérer les absences. L’avantage, c’est que je n’ai aucune pression au niveau du comité. On est vraiment dans la formation.