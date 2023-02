Basket: Julien Basse prendra le relais de Denis Jacquemin à Arlon

"Je trouve qu’il est nécessaire qu’ils voient autre chose, explique-t-il. Ces gamins de 2003-2004 (Van Hamme, Bernard, Van Bemten, Kneveler…), ce sont comme mes gamins. Ils ont grandi avec moi. J’avais déjà arrêté pendant trois ans. Là, il est sage de passer la main. On est très proche. Il n’y a peut-être pas assez de distance entre nous. "

Denis Jacquemin n’a sans doute pas l’autorité qu’un coach devrait avoir avec ses joueurs. "C’est une sage décision, poursuit-il. Il leur faut un autre coach. J’ai fait mon temps avec cette équipe. Mon seul regret, il est plutôt personnel, ce sont les blessures de mon fils (Maho) ces deux dernières saisons, qu’il n’a pas pu disputer. "

La suite pour le coach arlonais ? "Je serai le premier supporter de l’équipe l’année prochaine, lance-t-il. Et je ne quitterai pas Arlon. Je suis un club-man. À présent, je vais me concentrer sur la fin du championnat, c’est le principal. Il faut que l’équipe reste en régionale. Les gars ont encore une belle marge de progression."

"Cela me titille depuis un certain temps"

Julien Basse, qui coache Arlon B en P1, prendra le relais à la tête de l’équipe. "Je m’étais refusé ce challenge avec Neufchâteau il y a quelques années, rappelle-t-il. Puisque j’étais parti sur le titre en P1, pour rejoindre Saint-Mard, au lieu de monter avec l’équipe en régionale. Et cela me titille depuis un certain temps. Et là, c’est une équipe jeune, avec des gars avec qui je m’entends très bien. "

Les Arlonais ne sont, toutefois, pas certains d’évoluer en régionale la saison prochaine. Ils vont devoir répondre présent sur le terrain durant les deux derniers mois de compétition, s’ils veulent assurer leur maintien. "Si jamais l’équipe descend, l’objectif sera de remonter directement, lâche Julien Basse, qui cherche à renforcer les troupes. Il nous faudra un meneur, un ailier et un pivot. "