À Bras, quasiment tout le monde restera

Face à la jeune équipe d’Ochamps B, le succès de Bras ne se discute pas, même si Karl Pougin a sorti deux magnifiques parades lors de chaque mi-temps. "Je suis très fier de mes joueurs, qui ont tout donné, ajoute le T1. Ils avaient à cœur de montrer un tout autre visage par rapport au match aller, perdu 3-0. Cette victoire est d’autant plus belle qu’elle nous permet de progresser au classement."

Octobre moins rentable

Avec seulement 15 buts encaissés, Bras a la 2e défense de la série, derrière Tellin. "En tant que défenseur, j’insiste sur une bonne organisation défensive, mais pour gagner, il faut marquer plus que l’adversaire. La force de notre équipe, c’est qu’elle défend et attaque à 11."

Bras fait en outre preuve d’une belle régularité. Sa seule période compliquée fut le mois d’octobre, qui a vu les Bleu et Noir perdre plus de points qu’à l’accoutumée. " Sans parler de la défaite à Haut-Fays où nous sommes totalement passés à côté de notre match, nous avons rencontré alors trois des équipes les plus en forme de ce premier tour pour un bilan comptable de 4/9. On espérait mieux, notamment dans le derby à St-Pierre où on n’a pas fait ce qu’il fallait. Après, battre Carlsbourg qui a une super équipe et arracher un point face à l’ogre tellinois, c’était ultra-positif, nuance Matthieu Guiot.

Des installations flambant neuves

Si la forme actuelle a de quoi réjouir Matthieu Guiot, il existe d’autres motifs de satisfaction pour le T1. "La quasi totalité du noyau poursuivra la saison prochaine avec moi, j’en suis très heureux. Seuls Cobut et Clausse, après plus de dix années de services, prendront du recul. Ensuite, j’entends mes collègues se plaindre des présences aux entraînements. Je peux dire que de mon côté, je suis chanceux."

Enfin, une nouvelle buvette et des vestiaires pimpants arriveront fin de saison. Ce qui permettra à Bras continuer son évolution permanente dans des conditions optimales.