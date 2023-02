Triathlon: bien trop cher le label Ironman

Après une première en 2022, femmes et hommes en découdront encore à deux dates différentes cette année, mais aussi en deux lieux. Les autorités de Kona ayant brandi un feu rouge pour cette formule, et Ironman étant incapable de la ramener sur un seul vu le nombre de slots en jeu.

Les hommes déménageront à Nice le 10 septembre, avant de retourner à Kona en 2024. Les dames emprunteront le chemin inverse en 2024. Ce qui, déjà, ne fait plus le bonheur des trois couples du PowermaXx (Michel Gusbin/Maryanne Octave, Jean-François Hannard/Anja Rhelinger, François Clément/Stéphanie Louppe) qui ne pourront plus partager celui-ci en cas de nouveau double slot.

Mais surtout, c’est la surenchère sans cesse croissante du label Ironman – toujours plus présent sur les cinq continents avec des épreuves qualificatives qu’on a arrêté de compter, tant sur full que half – qui fait grincer des dents.

"Pas 1 600 € pour une course qui coûte 600 €"

"Je n’irai pas à Nice si je me qualifie, lance Yannick Antoine. Je ne suis pas d’accord avec la surenchère des prix. Je ne veux pas mettre 1 600 € pour une course qui coûte habituellement 600 € (NDLR: l’Ironman annuel de Nice qui aura, lui, lieu le 25 juin), ce qui est déjà cher. Et se qualifier ne veut plus rien dire, tant il y a des slots."

Michel Gusbin abonde dans le même sens: "Sur la marque Ironman, je n’irai plus. En 2022, j’ai englouti 5 000 € d’inscriptions. C’est une machine à fric qui devient scandaleuse. De plus, la hausse des slots diminue l’exploit. Jadis, on se battait pour en arracher un. Désormais, tout le monde pourra y aller. Je continuerai à pousser la machine au bord ou au-delà de ses limites, mais plutôt peut-être sur un triathlon extrême, des raids… "

Maryanne Octave ne contredit pas monsieur: "Je n’irai plus à Kona, le nouveau concept m’écœure. J’ai toujours su qu’Ironman était une pompe à fric. Mais le label va trop loin. "