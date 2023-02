Thomas de retour, un an plus tard

Jeffrey Rentmeister ne cache d’ailleurs pas qu’il ne s’est pas montré très tendre avec son poulain pendant sa convalescence. "Oui, le coach est dur avec moi, mais j’en ai besoin, assure l’ancien meneur de jeu de Meix-devant-Virton. J’ai un gros caractère et j’ai tendance à me reposer sur mes acquis. Avoir quelqu’un sur mon dos en permanence ne me fait pas de tort. Cela m’ennuierait bien plus si j’étais ignoré par mon entraîneur."

Depuis que Jeffrey Rentmeister a succédé à Yannick Pauletti fin octobre, Rochefort écrase tout sur son passage (31/33). L’explication de Valentin Thomas ? "Pauletti était un apôtre du beau jeu, du foot champagne, mais on s’est rendu compte que cela ne payait pas toujours dans une série aussi musclée que la D3, où on ne joue pas sur des billards chaque semaine. On pratique un jeu plus direct, désormais, et avec Mathieu Cornet en point d’appui, cela fonctionne plutôt bien."

Avec six points d’avance sur son plus proche poursuivant (Richelle), la meilleure attaque et la meilleure défense de la série, Rochefort file à toutes enjambées vers la D2. "On enchaînera Richelle et Habay-la-Neuve coup sur coup (26 mars et 1er avril) , ce sera un moment décisif dans ce championnat, avance un Valentin Thomas qui ne se projette pas encore vers la saison prochaine. Je suis resté un an sur la touche, Rochefort est en course pour la montée et je terminerai mes études en juin (NDLR, diplômé en éducation physique, il a entamé une année supplémentaire pour devenir préparateur physique, à Liège), dit-il. Il y a donc beaucoup d’inconnues dans l’équation. Pour l’heure, je ne pense qu’à une chose: soigner cette blessure musculaire au plus vite."