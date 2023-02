Play-down en D1 B: Virton débutera à Dender

La Pro League a communiqué ce mardi midi le calendrier des play-down en Challenge Pro League. L’Excelsior Virton débutera le vendredi 24 février à Dender et finira le vendredi 12 mai contre Genk B. Pour rappel, les six équipes participant à ces play-down s’affrontent toutes en aller-retour et conservent les points acquis durant la phase classique du championnat. Seul le dernier classé bascule en Nationale 1 à l’issue de cette compétition.