Pauline a étudié à Bruxelles, comme Julien Watrin. L’athlète gaumais et cette étudiante en médecine, originaire de Jambes, étaient manifestement faits pour se rencontrer. Et c’est en 2016, peu après les Jeux de Rio, que le destin a fait son œuvre. "Nous étions sur le même campus d’Alma, à Woluwe, rembobine Pauline qui, à 29 ans, en est à 5e année de spécialisation en chirurgie orthopédique. Il n’était pas un inconnu, forcément. Et je dois dire que j’ai flashé immédiatement… Pourquoi ça a marché entre nous ? Nous avons des caractères assez semblables, nous sommes plutôt réservés. Je dois même vous avouer que je ne suis pas trop à l’aise avec ce genre d’interview."

Réservée et pas trop à l’aise, peut-être, mais pas muette pour autant, loin de là. "Si le courant est directement passé entre nous, notre relation a évolué assez lentement, poursuit-elle. Nous avons mis un certain temps avant d’habiter ensemble, mais c’est là qu’on s’est rendu compte que ça fonctionnait vraiment."

Entre ses études, ses stages dans divers hôpitaux, les entraînements et les déplacements à l’étranger de Julien, ils doivent cependant s’habituer à être régulièrement éloignés. "Mais les retrouvailles n’en sont que plus belles, enchaîne Pauline. Et avec internet, nous ne sommes jamais vraiment séparés. En outre, cette année, on se voit davantage. Je change d’endroit de stage tous les ans, mais cette fois, on a pu s’arranger pour trouver un logement à Louvain-la-Neuve, qui convient bien à nos activités. Avant, quand nous étions à Liège, il arrivait qu’il parte plusieurs jours à Louvain pour s’entraîner en salle."

Ancienne athlète, issue d’une famille d’athlètes (sa cousine Coralie a été championne de Belgique au marteau), toujours adepte du jogging, Pauline s’est tout naturellement passionnée pour les exploits de son amoureux. "Je suis tout ça de très près, confirme-t-elle. Je connais ses adversaires, leurs chronos, leur état de forme. Mais je ne vais pas prétendre que je suis une spécialiste pour autant. Je ne connais pas tous les détails de sa préparation et même s’il lui arrive de me poser l’une ou l’autre question quand il ressent une douleur, je préfère confier ça aux spécialistes qui l’entourent."

"Au Van Damme, j’ai versé quelques larmes"

Même si son emploi du temps est chargé, elle assiste autant que possible aux compétitions du hurdleur dampicourtois. Samedi, par exemple, elle l’a accompagné à Metz. "En été, je n’ai pu me rendre à Eugène, mais je suis allée au championnat d’Europe, à Munich, avec ses parents, dit-elle. Cette année 2022 a vraiment été riche en émotions. Cette ambiance pour la finale à Munich ! Et là, on se dit que Julien est au centre de l’événement. Je conserve aussi un souvenir ému du Mémorial Van Damme, quand le public l’a acclamé. Ma mère, qui suit ça d’assez loin, était venue pour une fois. Elle a pu se rendre compte de ce que ça représentait. J’avoue que j’ai versé quelques larmes."

Cette réussite sportive et cette popularité à la hausse n’ont pas changé d’un iota le comportement du Gaumais, dont la modestie n’est plus à démontrer. Ni son mode de vie d’ailleurs. "Notre vie demeure assez tranquille, confirme Pauline. Quand il va s’entraîner au Blocry, on le reconnaît bien sûr, mais dans la vie de tous les jours, les gens l’abordent rarement et ça nous convient très bien. En compétition ? Il est comme dans le privé, assez tranquille. Il canalise plutôt bien son stress et il se met dans sa bulle au bon moment. Après, même s’il vient de signer une belle victoire, il reste assez réservé. Il est heureux, mais ne le montre pas exagérément. Sur ce plan, nous sommes assez semblables. Par contre, ses sentiments peuvent être assez contradictoires. Après la demi-finale à Munich par exemple, il n’était pas content de sa course alors qu’il venait pourtant d’améliorer le record de Belgique…"

"Comme des nomades"

Si sa maman est originaire de Libramont et si elle a de la famille à Arlon, Pauline avoue qu’elle ne connaît pas encore grand-chose de la Gaume, mais s’évertue à la découvrir. De là à dire qu’elle s’y établira un jour, il y a une marge, ou une haie si l’on veut, qu’elle ne semble pas encore prête à franchir.

"Pour l’heure, explique-t-elle, nous vivons un peu comme des nomades. Au gré de nos choix professionnels et sportifs. Et nous n’avons pas de véritable projet pour nous installer définitivement. Julien a suivi plusieurs cursus dans le supérieur et quand sa carrière sportive sera terminée, il disposera du bagage suffisant pour choisir l’orientation qui lui convient. Pour tout vous dire, si une opportunité se présente alors à l’étranger, nous pourrions l’envisager. Ce goût du voyage, cette envie de découvertes, ce sont aussi des traits communs de nos personnalités. Pour l’heure, en raison de nos obligations, il y a pas mal de choses que nous ne pouvons faire. Il ne peut pas aller skier par exemple, à cause des risques de blessure. Plus tard, nous ferons sans doute en sorte de combler ces petits manques actuels."