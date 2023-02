Nicolas Roset a désormais quitté le grand rectangle

Ceux qui n’ont plus vu jouer Nicolas Roset depuis trois ans doivent se pincer depuis quelques matches. Habitué à squatter dans le rectangle, l’ancien buteur de Bastogne, Bertrix, Meix ou Longlier est redescendu pour jouer en numéro 10. "Cela fait cinq matches que je suis titulaire à ce poste et je m’y sens bien, commente Nicolas Roset. Il faut dire les choses, je vieillis et la vitesse, ce n’est plus ce que c’était. Je me sens plus utile à ce poste." En première période, Nicolas Roset a hérité du cuir dans le grand rectangle, à hauteur du point de penalty. Voici encore deux ans, l’attaquant aurait tenté la frappe sans hésiter. Samedi, il a préféré glisser en retrait à Minthe qui a manqué l’aubaine. "Après, je contrôle, la balle est un peu derrière moi et je suis sur mon pied droit. Comme Barisou est mieux placé, je lui mets, sourit Nicolas Roset. Je pense moins au but qu’avant ? Oui. Et puis, je suis moins en confiance aussi. À certains moments, je pouvais frapper n’importe comment, le ballon rentrait. Ici, c’est plutôt la latte ou un gars qui va la sauver."