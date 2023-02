1. Émile Nospel (Bleid): un but, deux assists et un match du tonnerre. La récompense après un an de galère due à une blessure.

2. Florentin Dewalque (Martelange): un match incroyable pour préserver son but et la victoire surprise contre Habay.

3. Ryan Denis (Jamoigne): un boulot de tous les instants, couronné par deux buts.

4. Dylan Herman (Vance): le renard des surfaces surgit deux fois pour ramener un point du déplacement à Meix.

5. Hugo Jung (Nothomb): au début et à la fin du match, il sort le grand jeu pour s’offrir une clean-sheet.

DIVISION 2B

1. Julien Van Hoey (Rossignol): stopper trois penalties, cela n’arrive pas chaque semaine.

2. Sylvain Marchal (Saint-Hubert): un triplé pour mettre Wellin au tapis.

3. Mathieu Zanelli (Libin): quelques bonnes interventions avant que Libin ne prenne les devants.

4. Théo Cottin (Ochamps): il a rayonné comme numéro 10.

5. Florian Blandin (Florenville): sa montée a fait la différence dans le sommet.

DIVISION 2C

1. Romain Maréchal (Harre-Manhay): malgré sa jeunesse, il a été omniprésent.

2.Tim Cacuilatu (Waha-Marche): un but, un assist et un gros travail sur son flanc.

3.Stany Bock (Mageret): deux buts et un gros boulot dans l’entrejeu.

4. Nicolas Leboutte (Tenneville): sa technique a fait du mal à la défense de Melreux.

5. Robin Bouillon (Roy): un replacement en n° 9 réussi, avec un but et deux assists.

DIVISION 3A

1. Anouar Boudabza (Waltzing): un roc défensif.

2. Ebrima Sonko (Halanzy): deux passes décisives délivrées depuis son flanc.

3. Kevin Diogo (Athus): auteur d’un triplé.

4. Florian Reuter (Autelbas): le patron de l’entrejeu des Verts.

5. Abdoulaye Sow (Meix-le-Tige): même avec seulement sept équipiers, il était le maître du milieu.

DIVISION 3B

1. Titouan Dourte (Léglise): un lob des 30 m et un superbe toucher de balle.

2. Arnaud Duret (Muno): un excellent libero, impliqué dans une grande partie des phases offensives de son équipe.

3. Théo Gomez (Villers-dvt-Orval): Buteur dans les moments les plus importants.

4. Mike Warny (Assenois B): un triplé pour offrir les trois points à son équipe.

5. Ludovic Klaus (Bouillon A): Il a encore prouvé qu’il était le cauchemar des défenses adverses.

DIVISION 3C

1. Junior Tene Talla (Namoussart): trois buts en 18 minutes pour inverser la tendance. Avec 15 roses à son actif déjà, ce Junior n’a rien d’un petit.

2. François-Xavier Gebka (Neuvillers B): un but par mi-temps et trois points de plus pour Neuvillers.

3. Jardon Bertin (Bras): une prestation XXL dans la défense brotie, imperméable dans le sommet face à Ochamps.

4. Julien Bouvy (Bertrix): petit, on lui a appris à toujours regarder la position du gardien adverse. Même du milieu de terrain.

5. Rémy Laffineur (Tellin): il n’a pas attendu que Sainte-Marie soit à dix pour plier la rencontre en moins d’un quart d’heure.

DIVISION 3D

1. Cyrille Fagnant (Odeigne): il a tenu le milieu du terrain face aux expérimentés Houmartois.

2. Simon Anciaux (Nassogne B): le défenseur a été impérial à son poste, rien n’est passé.

3. Martin Cambron (Heyd): cinq buts et deux assists, il a soigné ses statistiques.

4. Stephane Marotte (Bourdon): il a joué comme un libero à l’ancien, aussi sobre qu’efficace.

5. Valentin Borsu (Harre-Manhay B): quand il monte au jeu, il ne compte pas ses efforts.

DIVISION 3E

1. Gauthier Toussaint (Vaux-sur-Sûre): le buteur du match au sommet avec trois roses à son actif.

2. Mathieu Bastin (Lierneux): un abattage important dans l’entrejeu et un assist pour son frère.

3. Valentin Van Reeth (Cobreville): un doublé pour un succès probant de ses couleurs.

4. Armel Body (Givry): il a maintenu son équipe dans le match avec deux buts.

5. Kevin Remacle (Salm): le tire-bouchon salmien face à la défense de Sainte-Ode.