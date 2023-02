Le Top 4 semble désormais connu : Athus, Musson, Rulles et Saint-Hubert

Autant dire que la voie royale vers les play-off est tracée pour Saint-Hubert (voir ci-dessous).

Du côté habaysien, on n’y croit plus guère. "Mercredi, déjà, après la défaite à Neufchâteau, on avait compris, à voir les têtes dans le vestiaire, glisse Antoine Bouvy. Quand tu perds deux fois contre Neufchâteau, qui a 5 victoires au total, tu ne mérites pas d’aller en play-off. Et au vu de nos dernières prestations, on ne peut pas rivaliser avec les équipes de tête. Le niveau qu’on a montré dimanche contre Tintigny, c’était catastrophique. Si on joue comme ça contre Athus, le week-end prochain, on va en prendre 25. Pour moi, on connaît les quatre premiers. À moins d’une grosse surprise, que Saint-Hubert s’écroule. Mais je n’y crois pas."

Après Athus, les Habaysiens auront encore Fratin et Rulles à leur programme. "On doit faire le point ce soir (NDLR: hier soir), par rapport à la suite du championnat, confie Antoine Bouvy. Pour voir quels sont les objectifs de chacun pour les derniers matches. Le but n’est pas de terminer le championnat en eau de boudin."

Habay a clairement raté sa saison. "Sur les quatre dernières années, c’est notre plus mauvaise saison. On n’a pas honte de le dire. On n’est pas présent en défense, on ne prend aucun rebond, on n’arrive pas à rester concentré pendant les 40 minutes. Pourtant, on se voyait faire une belle saison. Mais on a quand même eu des pépins, dès le début. Benjamin Schrondweiler est le meilleur Habaysien cette saison. Grâce à lui, on a pu sortir la tête hors de l’eau à certains matches. "

Libramont : une seule victoire en 2023

Pour Libramont, les carottes sont cuites également.

"C’est un très mauvais week-end pour nous, lâche Pierre Lesgardeur. Mais ce n’est pas neuf. Depuis le début de la nouvelle année, on n’a qu’une victoire (à Chantemelle) pour quatre défaites (contre Habay, Musson, Athus et Fratin). Là, les play-off, c’est fini. Il y a de la déception, c’est sûr. On n’arrive pas à jouer pendant 40 minutes au même niveau. Et on a des absents chaque semaine, des cadres. Mais il ne faut pas se chercher des excuses. On devait jouer mieux que ça si on voulait prétendre à plus. "

Le coach libramontois retient du positif tout de même. "Des jeunes se lancent dans le bain et saisissent leur chance. Désormais, il n’y a plus l’obligation d’aller chercher des victoires. Il y aura donc plus de rotations."

Fratin : Gaertner prolonge

Fratin s’est relancé en battant Libramont, mais c’est trop tard également pour la course aux play-off. "Ça fait du bien au moral. C’est une récompense pour le travail qu’effectuent les jeunes, relève Frank Gaertner, qui restera à la tête de l’équipe la saison prochaine. Je me sens très bien avec ces gamins. "

Fratin n’a pas été épargné par les blessures: Smaïl (luxation malléole) et Dort (épaule) ne devraient pas rejouer cette saison. Bouchlarhem a, lui, arrêté. "On va essayer de bien jouer au basket et continuer de progresser, conclut Frank Gaertner. L’équipe est capable de terminer à la 5e ou 6e place. Les play-off ? Non, il ne faut pas rêver. On n’y pense même pas. Mais au complet, on aurait pu y prétendre."