Julien Van Hoey, l’Emiliano Martinez de Rossignol

Après avoir arrêté le premier penalty de Nolwen Albert, Julien Van Hoey a vu l’attaquant se présenter à nouveau face à lui. "Généralement, un gars qui vient tirer un deuxième penalty, il le tire à la même place. J’ai misé là-dessus et cela m’a réussi, commente le portier. Le troisième ? Là, je pars un peu sur le côté, mais je sais sortir le ballon qui arrive plein axe en le déviant en corner."

Six sur sept avec Jamoigne

Si Julien Van Hoey a stoppé trois tentatives adverses, il a quand même vu son équipe s’incliner. "Même le gardien adverse est venu me dire que cela devait être frustrant d’en sortir trois et de ne pas prendre au moins un point, peste Julien Van Hoey. Après avoir sorti le deuxième, j’entends que mon capitaine dit que c’est un signe et que nous allons remonter. J’y ai cru, mais malheureusement, cela n’a pas été le cas."

Ce dimanche, c’est Florenville qui se déplace à Rossignol. "Est-ce que le gars de Florenville va gamberger s’il doit tirer un penalty ? Je ne sais pas, peut-être, répond Julien Van Hoey. Moi, en tout cas, cela m’a redonné confiance. Une année, avec Jamoigne, nous avions concédé sept penalties sur la saison. J’en avais sorti six. J’en ai aussi sorti lors de la séance des tirs au but au tour final la saison dernière. Si j’ai un secret ? Disons que j’ai une technique qui ne marche pas mal, mais ne comptez pas sur moi pour vous la dévoiler. Enfin, si le gars en face tire son penalty dans le petit filet, technique ou pas, je ne le sors pas."