Qui se ressemble s’assemble. Certes, Jade Jérouville, 18 ans, n’est pas, contrairement à son champion de copain, une grande adepte de la petite reine, mais elle a ce côté pétillant, naturel, spontané qui caractérise aussi Arnaud De Lie. Et elle aussi est issue d’une famille d’agriculteurs, établie au quartier du Charnay, à Sberchamps (Libramont). Les deux tourtereaux sont en couple depuis un peu plus de deux ans désormais.

Dites-nous tout, Jade. Vous l’avez connu comment, Arnaud ?

C’est grâce à sa sœur Edwige. C’est une grande amie à moi. Quand je l’ai rencontré pour la première fois, j’avais un petit copain. Par la suite, notamment pendant le confinement, on a beaucoup échangé via des messages. Puis un jour, quand les sorties étaient à nouveau autorisées, il m’a invitée à une petite fête qu’il organisait. Et ça a commencé comme ça. Je le soupçonne d’ailleurs d’avoir mis cette fête sur pied expressément pour me voir (rires).

Quand vous l’avez connu, vous saviez qu’il était un espoir du cyclisme ?

Je dois vous avouer que je ne m’intéressais pas le moins du monde au cyclisme. Je préférais le foot, j’accompagnais mon père au Standard (NDLR: elle est la petite-fille de Paul Jérouville, président de l’ES Saint-Pierre et ancien bourgmestre de Libramont).

Et maintenant ?

C’est le vélo, de loin. Surtout quand c’est Arnaud. Toute la famille s’est d’ailleurs mise à suivre ses exploits. Je découvre peu à peu toutes les facettes de ce sport, les stratégies, etc. On en parle un peu entre nous, mais sans plus cependant. Il aime bien se changer les idées.

Et vous stressez pendant ces courses ?

Davantage devant la TV que sur place où on le voit finalement peu. Sur les derniers kilomètres, je ne tiens plus en place. L’an dernier, il a chuté à plusieurs reprises et cela, forcément, augmentait mon inquiétude. Surtout que lorsqu’il tombe, on reste souvent de longues minutes sans avoir de nouvelles, sans voir d’images. Une fois, il est parti en ambulance et il a fallu attendre presque deux heures avant d’en savoir davantage.

Vous allez souvent l’encourager en bord de route ?

Quand ce n’est pas trop loin. Je suis allé dans le sud de la France récemment. Arnaud a pu passer deux jours avec nous, à Saint-Tropez. Puis j’ai assisté à la première de ses deux victoires sur l’Étoile de Bessèges. Celle avec l’arrivée en côte. C’était impressionnant. Maintenant, ce n’est pas toujours ce qu’il y a de plus gai d’aller sur une course. Parce qu’on le voit en coup de vent 1 h avant, puis rapidement aussi après et il repart avec son équipe. C’est toujours un peu frustrant. Mais quand il fera Paris-Roubaix, j’irai, ce n’est pas loin.

Vous vivez comment cette notoriété sans cesse grandissante d’Arnaud ?

Bien pour le moment. Il peut encore se promener tranquillement sans être trop reconnu. On l’a constaté à Saint-Tropez, mais également quand il m’a emmené à Bruxelles pour mon anniversaire. Ici, dans la région, on l’aborde plus souvent bien sûr, mais ce n’est pas dérangeant. Peut-être que ça changera plus tard…

Et ça vous fait quoi d’être la petite amie d’un champion ?

Jusqu’ici, ça n’a rien changé. Du moins, je ne m’en rends pas compte. Je ne crois pas qu’on me voit comme la copine d’Arnaud De Lie. D’un autre côté, je ne me montre pas trop non plus. J’ai assisté en sa compagnie à la soirée des Vélos de cristal et j’avoue que j’étais impressionnée et pas trop à l’aise au début, d’autant que je ne parle pas le néerlandais. Mais au bout du compte, j’ai beaucoup apprécié.

Un "cœur à prendre"

Vous craignez que quelques "groupies" l’approchent d’un peu trop près ?

J’imagine que c’est déjà arrivé. Mais c’est une question de confiance et je lui fais confiance. Pour l’anecdote, lors d’une course, une dame parlait derrière moi et elle a dit: “Arnaud De Lie, ça doit être un cœur à prendre”. Ma mère s’est retournée aussitôt pour répliquer: “Je ne pense pas, non !”

Comment est-il avant une course ?

Concentré. Énormément. C’est quelqu’un qui a une volonté de fer. J’ai senti dès le début son envie de réussir.

Et après, quand il n’a pas gagné ?

Cela dépend. S’il a le sentiment d’avoir tout donné, ça passe. Autrement, il peut râler. Mais pas au point de vouloir s’isoler sans qu’on le dérange. De toute façon, si c’était le cas, j’irais quand même l’embêter (rires).

Qu’est-ce que vous aimez surtout chez lui ?

(Sans hésiter) Il est drôle. Vraiment. Dans ses attitudes. Il fait des choses inattendues qui m’amusent beaucoup.

Chute à vélo

Vous êtes attentive aux éventuelles critiques qu’il pourrait y avoir dans les médias ou sur les réseaux ?

Il faut bien avouer que jusqu’ici, tout est extrêmement positif. Maintenant, si c’était le cas, je suis sûre que j’y prêterais plus attention que lui. Il se moque un peu de ce qu’on peut raconter.

En semaine, vous êtes à Bruxelles pour vos études (1re année de droit), lui part souvent pour ses courses, ses stages. Les absences sont difficiles à vivre ?

Avec les moyens modernes, on peut rester en contact tous les jours. Mais c’est parfois long effectivement, comme récemment, lorsque j’étais en blocus et lui à l’étranger.

Vous êtes sportive aussi ?

Oui, mais pas autant que lui. J’ai touché un peu à tout. Basket, danse, natation, tennis. Maintenant, je fais surtout du fitness en salle.

Pas de vélo ?

Peu. Je suis allée deux ou trois fois avec lui en VTT, pas plus. Et la dernière fois, j’ai raté un virage en rentrant ; j’ai explosé un pneu contre un poteau.

Pour finir, que lui souhaitez-vous ?

D’accomplir ses rêves, d’être le champion qu’il veut devenir et que ça dure.