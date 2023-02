En tout cas, j’ai bien travaillé. Je n’ai passé que deux journées à la maison depuis le 6 janvier. Juste pour préparer mes valises. Je pars aujourd’hui (NDLR hier mardi) pour le Rwanda. Durant toute cette période, je me suis entraîné en Espagne. Une quinzaine en solo, le reste, d’abord avec le team WorldTour et la semaine dernière avec les espoirs.

Vos débuts chez Soudal – Quick Step se déroulent comme vous le souhaitez ?

Tout à fait. J’avais déjà pu accompagner les pros pour leur premier stage en décembre. Ce qui m’a le plus impressionné, c’est le monde qui gravite autour des coureurs. Je n’imaginais pas qu’il y aurait autant de mécanos ou de soigneurs. D’emblée, on se rend compte que là, c’est le top du top. C’était chouette aussi de pouvoir côtoyer les pros. J’ai pu discuter avec la plupart d’entre eux, notamment avec Julian Alaphilippe. On a beaucoup rigolé, mais il a aussi pris son temps pour nous donner des conseils.

Vous avez fêté vos vingt ans en octobre dernier et décidé de rester cette année encore chez les espoirs. Sans regrets ?

C’est clair. Je suis encore très jeune. Mais si j’ai voulu ne pas aller trop vite ; c’est avant tout pour jouer davantage la victoire. Il est bien plus intéressant de grimper chez les pros lorsque vous arrivez avec une série de résultats convaincants. Sinon, on risque de passer toute sa carrière comme simple équipier. Ce n’est nullement déshonorant, mais je suis ambitieux. J’aimerais suivre l’exemple de Lennert Van Eetvelt, mon ancien équipier chez Lotto.

Il s’était classé 2e du Giro et 2e de Liège-Bastogne-Liège où vous aviez fini pas très loin, 4e et 7e… Et il a entamé 2023 chez les pros par deux podiums. Vous placez donc la barre très haut ?

Oui, mon objectif, c’est vraiment d’en gagner une belle, tout en jouant le classement général au Baby Giro et au Tour de L’Avenir. Il reste toujours un point d’interrogation pour le premier, mais j’espère qu’il aura bien lieu en juin.

Toutefois, ce ne sont pas mes seuls objectifs. Je mise beaucoup sur le mois d’avril, avec le Circuit des Ardennes, du 6 au 9, et Liège-Bastogne-Liège le 15.

Mais avant cela, vous partez donc pour l’Afrique et les huit étapes de ce Tour du Rwanda. Une belle aventure d’abord ?

Oui, mais je vous assure qu’on ne va pas pouvoir jouer les touristes. L’organisation est bien rodée. C’est une épreuve classée 2.1 (NDLR: comme l’Étoile de Bessèges ou le Tour de Belgique) sur de belles routes. Il y aura pas mal de cols ; on va régulièrement grimper à plus de 2000 m. Une étape développe 200 km avec plus de 4 000 m de dénivelé.

Bref, le type de parcours qui doit vous convenir ?

C’est vrai, mais c’est surtout ma première course de l’année. Et il faut surtout tenir compte de l’opposition. Parmi les vingt formations annoncées, on retrouvera TotalÉnergies, mais également Israël avec Chris Froome. Avec cinq éléments seulement par équipe, ce ne sera pas évident de contrôler la situation. Chez nous aussi, il y aura sans doute un peu de pression le premier jour. L’étape est promise à un sprinter et chez Soudal – Quick Step, nous emmenons un professionnel, Ethan Vernon, qui a succédé récemment à Arnaud De Lie à Palma.

Arnaud, vous comptez bien le retrouver chez les pros en janvier prochain ?

C’est évidemment mon intention. Et celle de ma direction, je pense. Mais il est encore très tôt pour officialiser la décision. De mon côté, je suis très optimiste. Je pense que la trêve m’a permis de progresser, de gagner en puissance.