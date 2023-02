En ouvrant le score après à peine trente secondes, l’attaquant a directement compris que la soirée allait être bonne. "Je n’ai jamais marqué aussi vite dans ma carrière. Et jamais de la tête, sourit Cyprien Breda. Je suis nul de la tête et là, cela a bien marché. On dit toujours que pour un attaquant, si tu réussis ta première touche de balle, tu rentres bien dans ton match. Je ne pouvais pas espérer mieux. C’est plus facile de se mettre dedans quand c’est comme cela."

Si Cyprien Breda a aussi marqué un but en seconde période, il aurait aussi pu en mettre plus ce samedi, notamment en première période. "Notre deuxième but ? C’est Laurent Dewalque qui le met. Quand je me jette pour la pousser au fond, elle a déjà franchi la ligne, indique l’attaquant gaumais. Je ne lui ai pas volé (rires). J’ai d’ailleurs directement montré Laurent pour lui dire que c’était lui qui avait marqué. Ce but était important et il a fait mal à Libramont qui était en train de pousser à ce moment-là. À 1-1, le match peut vite changer, mais ce but avant la pause a fait du bien."

"Un attaquant qui ne marque pas, il gamberge"

En attendant, Cyprien Breda a inscrit son premier doublé de la saison samedi. "Il faut dire que je n’avais mis qu’un but depuis l’entame de la saison, rigole l’intéressé. J’ai plus marqué en nonante minutes qu’en un tour de championnat. Cela fait du bien, cela met en confiance. Le coach m’avait choisi à la place de Cyrille devant pour prendre la profondeur dan le dos. Il y avait la place comme les centraux étaient un peu plus lents et cela a bien réussi. Mon premier tour ? Quand je suis revenu en été, je n’étais pas prêt. Et puis, pour un attaquant, il n’y a pas de miracle, quand tu ne marques pas, cela gamberge. Tu es moins en confiance, tu es moins bon, donc tu joues moins et la confiance ne revient pas. Tout se met ensemble. Mais tu sais que cela va bien finir par revenir, il faut juste être patient. Là, c’est revenu ce samedi, mais il faut que cela continue pour la fin de saison."

Au classement, Meix réalise la bonne opération après ce succès chez les voisins libramontois. Si les dernières sorties gaumaises étaient moins convaincantes, samedi soir, Meix a joué avec une énorme envie. "C’est une victoire qui fait du bien. Et qui était surtout très importante, raconte Cyprien Breda. En plus des trois points, je pense que nous avons aussi mis la manière. L’envie était présente et nous avons su rester bien calmes. Nous n’avons jamais paniqué et nous avons bien géré ce match même quand Libramont est revenu à 1-1. Je suis content car nous avons bien ressorti le ballon. Gagner sans se faire peur, cela fait du bien."

Après Libramont, c’est un autre derby qui attend Meix la semaine prochaine puisque c’est Habay qui se déplacera en Gaume pour ce qui est sans doute le match le plus attendu de la saison. "Nous sommes prêts. Libramont, c’était déjà gai à jouer, mais Habay cela reste vraiment le derby, glisse Cyprien Breda. Après, le contexte est différent de cette semaine. Mais nous allons jouer le coup à fond. Nous voulons regarder vers l’avant. "