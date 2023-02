Samedi à Givry, l’attaquant marlovanais a permis aux siens de s’imposer en plantant le 1-2 à quelques secondes du terme. "J’ai mieux dormi dans la nuit de samedi à dimanche que la semaine dernière. D’autant plus que j’avais un an de plus, sourit Justin Hébette. C’est une victoire qui fait du bien à tout le monde. Mais personnellement, évidemment que cela libère après le scénario de la semaine dernière."

Mais qu’a donc bien pu penser Justin Hébette quand Marloie a été réduit à dix quelques secondes après l’ouverture du score ? "Je me suis dit que j’avais raté une grosse occasion cinq minutes plus tôt et que le scénario de Ciney se reproduisait, raconte l’attaquant. Mais le long du terrain, tout le staff n’a pas arrêté de m’encourager et me dire que j’allais encore en avoir une."

Il fallait voir Marloie fêter cette victoire comme si les Marlovanais venaient de remporter un titre pour comprendre que les Famennois avaient besoin d’un succès après leur récent 1/9. "Nous avons montré du caractère et un esprit de révolte, ce qui avait manqué depuis quelques semaines, juge l’attaquant de Marloie. Nous avons retrouvé les ingrédients qui faisaient notre force en début de saison. Nous n’avons pas été épargnés par les blessures. Nous avons eu Gaziaux, Mayanga, Jacquemart, l’arrêt de Jaa, le départ de Letêcheur. Cela fait beaucoup en peu de temps. Si nous ne nous serrons pas les coudes maintenant, nous ne le ferons jamais. Regarder vers le haut ? Tâchons d’abord de prendre les 35 points pour assurer le maintien. Et comme je dis toujours, c’est à la fin du bal qu’on paye les musiciens."