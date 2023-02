"Mon but ultime, c’est d’avoir le badge FIFA, qui permet de faire la ligne lors des matches internationaux, nous avait-il confié lors d’une interview accordée il y a moins de deux ans. Mon grand frère, William, a joué à Givry. C’est en grande partie grâce à lui si j’en suis là où j’en suis aujourd’hui. Quand j’ai commencé l’arbitrage, je me disais qu’un jour, j’arbitrerais mon frère. Mais je n’en ai pas eu l’occasion. William s’est suicidé en août 2012 (NDLR: à l’âge de 20 ans). En sa mémoire, je me suis dit que j’irais le plus haut possible dans l’arbitrage."

Malheureusement, comme son frère, Thibault Holvoet a rejoint les étoiles ce lundi. "À tous les niveaux, c’est l’arbitrage belge qui est sous le choc", déclarait, abasourdi, Philippe Ryelandt, le responsable du BRA Luxembourg.

Militaire, Thibault Holvoet a été longtemps basé à Marche-en-Famenne avant de demander sa mutation à Evere il y a deux ans. "Cela va me permettre de ne plus partir en manœuvres et en missions à l’étranger, expliquait-il. Cela va donc me libérer du temps pour me consacrer à l’arbitrage. Je travaille aussi pour des pompes funèbres sur Namur."

Comme assistant, s’il n’avait pas encore officié en Division 1 A, il était régulièrement désigné en D1 B, ainsi que parmi l’élite chez les dames.