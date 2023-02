Lucie Meurez, la tête et les jambes à La Roche

Lucie Meurez l’avoue, après la perte du deuxième set, les mines étaient basses. "Nous avons baissé la tête, mais pas les bras, indique celle qui a débuté des études de médecine à Liège en septembre dernier. Nous voulions prouver aux supporters qu’ils avaient raison de croire en nous. Et puis, nous avons commis beaucoup moins de fautes dans les trois derniers sets. Dans les deux premiers, nous avons offert trop de points à Aubel même si cette équipe était aussi de qualité. Et au tie-break, quand tu reviens à deux manches partout, la confiance, elle change de camp."

Ce n’est pas la première fois que les Rochoises parviennent à renverser une situation compliquée. "Le même scénario s’était déjà produit voici deux mois contre Athena, se souvient Lucie Meurez. Et nous avons déjà su plus d’une fois inverser la tendance. C’est la preuve que notre équipe a du caractère."

Elle a passé un an aux USA

Habituellement positionnée au poste "4", Lucie Meurez a dépanné au libéro ce vendredi soir. Et avec un certain succès. "Justine Magnus étant blessée, il fallait bien quelqu’un pour prendre le maillot, confie celle qui n’a jamais joué ailleurs qu’à La Roche. J’ai déjà occupé ce poste par le passé. Et l’année dernière, lors de mon année aux USA, les coaches me faisaient évoluer comme libéro, donc, je n’étais pas perdue. Cela ne m’a pas dérangé de jouer là, mais je préfère quand même être au 4, c’est là où je me sens le mieux."

Lucie Meurez l’a dit, elle a passé un an de l’autre côté de l’Atlantique. Et là-bas, elle a découvert un autre volley. "Et un autre rythme, glisse-t-elle. Dans le club où j’étais, nous avions entraînement tous les jours après l’école et nous avions trois matches par semaine, indique Lucie Meurez. En fait, là-bas, toute la saison, elle se dispute en trois mois. Ce qui veut dire que c’est assez intensif. Un gros changement en revenant à La Roche ? Ah, c’est certain que ce n’est pas pareil. Mis cela n’a pas fait de mal de revenir à la maison et de retrouver une certaine ambiance. Aux USA, c’est de la compétition du début à la fin. À La Roche, c’est mieux de gagner, mais la troisième mi-temps est aussi importante. Et aux États-Unis, ils ne connaissent pas cela."

Du haut de ses 19 ans, Lucie Meurez progresserait sans doute plus vite dans un club qui dispose d’un coach. Mais la jeune fille, qui a plutôt bien géré sa session de janvier, ne se voit pas ailleurs.

"J’ai déjà pensé à partir, mais là, comme je suis rentré aux études supérieures, La Roche, cela me convient très bien, souffle-t-elle. M’entraîner plusieurs fois par semaine, devoir gérer les trajets, cela faut beaucoup de contraintes. Je suis très bien où je suis."