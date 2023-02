Cassaert 7 De retour dans le onze, il signe un match très solide derrière. Souvent gagnant dans les duels, il a même failli égaliser en fin de partie.

Droehnle 5,5 Un match assez propre dans l’ensemble, mais sur le but limbourgeois, il doit montrer plus de détermination pour empêcher Beniangba de se retourner.

Delorge 6 On l’a vu se porter plus souvent à l’offensive qu’à l’accoutumée.

Bourdin 6 Il a mis le nez à la fenêtre quand il le pouvait, il a défendu avec acharnement, mais comme Droehnle, il manque d’autorité sur le but. Ses centres étaient moins précis en seconde période.

Koziello 7 Grâce à son placement et son feeling dans le geste défensif, il a "gratté" pas mal de ballons jusqu’à sortie à l’heure de jeu. Et les a souvent distribués proprement.

Doué 6,5 Même s’il a eu quelques fois tendance à vouloir trop en faire, son envie de se porter régulièrement vers l’avant et sa disponibilité ont été utiles.

Dudouit 4,5 Assez discret sur la droite de l’entrejeu, encore en quête de repères, il rate la plus belle occasion du match avant le repos. Remplacé ensuite.

Aguemon 6,5 L’ancien joueur d’OHL s’est montré bien plus percutant qu’à l’accoutumée sur les côtés. Il a multiplié les incursions et offert notamment une superbe balle de but à Dudouit. Il lui a toutefois manqué un peu de précision dans ses derniers gestes.

Abdallah 6 Paradoxalement, l’attaquant a été moins en vue que lors des semaines précédentes et moins précis dans son jeu, mais sa mobilité a toutefois bien servi au collectif virtonais.

Mboyo 7 Une première titularisation durant laquelle il a montré sa solidité et surtout sa lucidité en point d’appui.

Mabella 5,5 Il a réussi de bonnes choses, mais il force aussi un peu trop son jeu.

Masangu 6 Combatif, mais il offre moins de fluidité que Koziello dans le jeu. Il a failli égaliser en fin de match.

Sylla 6Sa première apparition chez les Verts. Pas toujours précis, mais il amené de l’énergie dans le jeu.