Daniel Anghel (Messancy): "Le titre ? Pourquoi pas ?"

C’est chose faite et Assenois peut en témoigner (0-5). Messancy, qui a marqué dans chacun de ses 16 premiers matchs de championnat, occupe désormais la cinquième position, à quatre points du leader, Ethe. "Suis-je surpris ? Pas du tout, répond Daniel Anghel. Je savais que nous avions une belle équipe. Et nous pourrions même avoir quelques points de plus, puisque je rappelle que nous avons été rejoints dans le temps additionnel contre Houffalize, Longlier et Chaumont. Est-on candidat au titre ? Pourquoi pas ? Je mentirais si je vous disais aujourd’hui qu’on ne vise que le maintien. Je pense qu’il nous manque trois points pour prolonger notre bail en P1. Nous les prendrons. Après, tout reste possible."

Daniel Anghel dit respecter tout le monde, mais n’avoir peur de personne en P1: "En football, tout est possible. Et on pourrait très bien aller perdre des points à Bastogne, par exemple. Mais, depuis le début de saison, aucune équipe ne m’a semblé intouchable. Notre défaite 4-1 à Ethe ? C’est une très belle équipe, mais ce jour-là, nous avons joué dans un mètre d’eau. Le ballon ne roulait plus et à 2-0, le match était fini."

Samedi, Messancy recevra Oppagne pour le choc de la 17e journée. "Nous avons perdu 4-3 chez eux en jouant une heure à dix, rappelle Daniel Anghel. Je suis donc convaincu que nous avons un bon coup à jouer ce week-end."

Panne de bus à La Roche: le déclic

Les Messancéens sont invaincus depuis le 23 octobre et ils n’ont abandonné que deux points sur les sept derniers matchs. Autant dire que le trou d’air du début de l’automne (sept matchs sans victoire, 3 sur 21) est expédié aux oubliettes. "Comment j’explique ce passage à vide ? Je ne sais pas trop. Mais on a beaucoup parlé avec les joueurs. Il faut les soutenir dans ces moments-là. Et je pense que le déclic s’est produit lors de notre déplacement à La Roche, quand notre bus est tombé en panne. Les Rochois n’ont pas voulu venir nous chercher et les garçons sont montés sur le terrain avec la rage. Cette victoire nous a relancés."

Président depuis mars 2022, le boss des Zèbres ne rate aucun match de ses protégés. "Je suis supporteur avant d’être président, insiste cet homme de 44 ans, indépendant dans les secteurs de l’automobile et de la construction. Avant d’assumer ce nouveau rôle, j’aidais déjà le comité depuis dix ans. Ils n’ont trouvé personne pour reprendre la présidence, donc j’ai accepté de prendre le relais. Cela demande énormément de temps, de travail, mais quand on peut compter sur un comité aussi dynamique que celui de Messancy, on ne compte pas ses heures."

Les jeunes plutôt que des mercenaires

Daniel Anghel prend un plaisir immense à voir son club grimper dans la hiérarchie. Et quand il parle de son "club", il ne fait pas seulement référence à l’équipe fanion. "Derrière, nous avons 18 ou 19 équipes, pour un total qui avoisine les 270 affiliés, dit-il. Nous avons trois équipes en interprovinciaux, les U19, les U17 et les U16 , qui se sont qualifiés pour la finale de la Youth Cup. Je veux que Messancy progresse, mais pas question d’aller chercher des mercenaires en France ou au Grand-Duché. Je veux amener nos gamins en équipe première. Je préfère exporter des joueurs qu’en importer. Mais attention, je ne suis pas du genre à dérouler le tapis rouge. Si un jeune veut avoir sa place en première, il doit la gagner."