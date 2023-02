Ce qui a changé dans le jeu de Virton

1. La volonté offensive Même si les enchaînements restent largement perfectibles, c’est sans doute là que résidait la différence la plus frappante. D’emblée, on a vu des latéraux qui se projetaient sans tirer le frein à main. Et des médians venir plus souvent aux abords de la surface. Un Aguemon a ainsi multiplié les appels sur le côté comme il ne l’avait plus fait depuis des mois.

2. Deux attaquants Pour quel schéma va opter José Jeunechamps ? Il a débuté par un 3-5-2 avant de corriger rapidement le tir et de passer en 4-4-2. En tout cas, il semble bien décidé à aligner deux véritables attaquants.

3. Une récupération plus active "Arrêtez de reculer !", "Deux lignes de quatre, bien serrées." On a entendu le Sprimontois répéter ces phrases à plusieurs reprises. Son attitude et ses indications en bord de touche ont souligné son envie de récupérer rapidement le ballon. "Il faudrait qu’on le garde plus longtemps aussi, ajoutait-il. De manière à souffler par moments et pouvoir maintenir ainsi une bonne intensité. J’aime qu’on aille chercher le ballon assez haut, mais cela demande de l’énergie et on doit progresser dans ce domaine. Les quinze jours qui arrivent vont être intéressants pour remettre les joueurs à niveau tactiquement, physiquement et mentalement. Ils doivent comprendre que ce n’est pas un jeu, mais un travail. Ils ont juste cette chance que leur travail soit un jeu. Il y a des attitudes à changer pour cela, c’est sûr, mais ils ont une grande qualité, c’est que lorsqu’on leur dit quelque chose, on constate immédiatement qu’ils s’évertuent à le faire."