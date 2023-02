C’est vrai que les chiffres sont éloquents. Et désolants. 14 points à la maison en dix matchs, ce n’est pas digne d’un candidat au tour final (NDLR, Givry, avant-dernier, n’a pris qu’un point de moins à domicile).

Le constat était déjà le même la saison passée (17/45 à domicile, 24/45 en déplacement). Fichue pelouse ?

Notre terrain ne nous permet pas, à cette période de l’année, d’appliquer la philosophie de jeu prônée par le coach, mais ce n’est pas la seule explication à notre défaite contre La Calamine. Il faut reconnaître les mérites des Germanophones, dont le pressing haut nous a mis en difficulté. Je reste également convaincu que si nous avions mis au fond l’une de nos quatre, cinq grosses occasions, nous serions revenus dans ce match.

Mais au-delà de ce match, la piètre qualité de votre terrain ne risque-t-elle pas de freiner Habay dans sa volonté de progresser ? Un terrain, une pelouse, cela ne se transfère pas…

Notre surface de jeu nous handicape, c’est évident, mais le club y travaille. En attendant l’arrivée du synthétique, il faut faire avec. Pas le choix. La capacité à s’adapter est une forme d’intelligence. Il faut être capable de jouer un peu moins "propre" et d’allonger un peu, quand le terrain ne permet pas une circulation fluide du ballon. Même si c’est frustrant. D’autant plus qu’on a l’habitude de s’entraîner sur synthétique, à Longlier, toute la semaine. La transition, d’un point de vue technique, est terrible.

Cette défaite sort Habay de la course au titre ?

Oui, avec onze points de retard sur Rochefort, même si on a un match de retard, il ne faut plus rêver. Mais Habay n’a jamais prétendu viser le titre. L’objectif, c’est le tour final. Et même si nous avons un peu raté le coche ce week-end, il n’y a pas péril en la demeure. Ce n’est jamais que notre deuxième défaite, faut-il le rappeler.

Habay-la-Neuve est votre cinquième club en nationale, après Bertrix, Givry, Arlon et Longlier. À 32 ans, vous n’avez pas encore l’impression d’avoir fait le tour de la question ?

Non, l’arrivée de Samuel Petit au club m’a fait beaucoup de bien. Il est ambitieux et il s’implique à 100%. Avec sa rigueur, il amène une touche de professionnalisme que je n’avais jamais connue auparavant. Cette exigence me pousse à continuer à travailler. Je sens que je progresse encore, à mon âge. Même quand j’ai le sentiment d’avoir fait un bon match, le coach a toujours l’une ou l’autre remarque à apporter. Vidéo à l’appui, quand c’est nécessaire.

Quel est le point sur lequel il insiste le plus, vous concernant ?

Il me reproche parfois de vouloir aller trop vite vers l’avant. Il faut savoir le faire, mais il faut aussi être capable de garder le ballon dans l’équipe par moments. Il m’a déjà montré une séquence où je perdais six, sept ballons parce que je me précipite. Et quand il te passe les images sous les yeux, il est difficile de contester…

Vous aurez 33 ans en mars. Toujours pas envie de lever le pied ?

Je n’ai pas encore réfléchi à cette question. Je dois d’abord poser la question à Madame (rires).