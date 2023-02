Watrin gagne sa course sur 400 m à Metz, Herbiet 2e en Cross Cup à Diest

S’il a remporté sa course, le Gaumais n’a toutefois pris que la 4e place de l’épreuve puisque dans les courses B et C, trois athlètes ont été plus rapides: le Hollandais Bonevacia (46.29), le Suisse Spitz (46.14) et son équipier des Tornados, Alexander Doom (46.06). Le Roularien, en belle forme (il avait déjà couru en 46.30 à Luxembourg pour sa course de rentrée), s’est offert le record du meeting, mais aussi un record personnel. Et il sera sans doute le principal concurrent de Julien Watrin aux prochains championnats de Belgique, si toutefois les deux hommes sont bien présents à Gand dimanche. Leur programme n’est en effet pas encore clairement défini car ils pourraient tous deux prendre part à un meeting à Liévin (F) ce mercredi.

Herbiet 2e à Diest, Jacquemin aussi

Ce dimanche, à Diest, pour la manche de Cross Cup qui fait aussi office de championnat néerlandophone, Chloé Herbiet a confirmé la forme qu’elle avait affichée lors des championnats francophones, à Hannut. La Famennoise a pris la 2e place du cross long en dames, à 11 secondes de Lisa Rooms (qu’elle avait toutefois devancée à Hannut). La Waeslandienne conforte ainsi sa place en tête du classement général de la Cross Cup tandis qu’Herbiet, 2e de ce classement, confirme qu’elle sera l’une des favorites du championnat de Belgique, le 26 février à Bruxelles. Dans la même course, Juliette Thomas a pris la 9e place, à un peu plus d’une minute d’Herbiet.

Sur le cross court, Valère Hustin est, lui, resté un peu en deçà de ses performances de Mol, Hannut et Roulers où il s’était chaque fois hissé dans le top 6 belge. Le Gaumais a cette fois dû se contenter de la 13e place (12e Belge).

Chez les plus jeunes, si Valentine Wuidar n’était finalement pas au départ en minimes, Malia Jacquemin, en cadettes, n’a laissé que la seule Fran Van Hollebeke la devancer. En l’absence de la championne francophone Pauline Detournay, la Gaumaise a laissé la Flandrienne prendre rapidement un petit avantage qu’elle n’a pu résorber. Elle finit à 5 secondes de la gagnante et peut clairement rêver d’un nouveau podium au prochain championnat national. On notera aussi, en cadets, la 6e place du Dampicourtois Damien Pechon, à 6 secondes du vainqueur.