Vaux-sur-Sûre sur une voie royale

Halthier 1 – Cobreville 3

L’ouverture du score sera l’œuvre de Van Reeth et l’égalisation tombera des pieds de Bourguignon (1-1). La différence se fera via Van Reeth et Cornette, d’un but inscrit du milieu de terrain (1-3).

Montleban 2 – Bovigny 0

Précieux succès dans ce derby pour Montleban qui va, plus que jamais, jouer pour la deuxième place malgré de nombreux blessés. "On a réussi à garder le zéro face à une belle attaque qui marque régulièrement", glisse le joueur-entraîneur, Vincent Caprasse. Nous inscrivons nos buts via Tack sur penalty à l’heure de jeu et via Kulat à un quart d’heure du terme."

Tavigny 1 – Witry 1

Les premières occasions sont pour Tavigny et après une vingtaine de minutes, Ketelle ouvre la marque (1-0). Witry réagit et le deuxième acte est plus à son avantage. Sur un corner, après un cafouillage, l’égalisation tombe via Remiche (1-1).

Compogne 4 – Sart B 2

Compogne retrouve le sourire et c’est le duo Demunyck-Debout qui va lancer l’équipe vers un succès attendu depuis le 20 novembre (2-0). Si Willem va relancer l’intérêt de la rencontre, Compogne reprend la maîtrise du jeu et il se met à l’abri via Serwy et Debout (4-1). Samray profite du relâchement local pour réduire la marque avant de voir Dominique sortir un penaltu des Sartois (4-2).

Sainte-Ode B 0 – Salm 5

Les Salmiens poursuivent leur belle série. Remacle place son équipe au commandement après un quart d’heure (0-1). Salm se rassure seulement à la 70’ quand Muller double l’écart. Remacle et un doublé de Neulens donneront au score des allures de forfait (0-5).

Vaux-Noville B 1 – Bourcy 8

Victoire fleuve de Bourcy dans ce derby. Vaux ouvre pourtant la marque juste avant la mi-temps, mais il s’écroulera complètement par la suite. Les buteurs de Bourcy sont Poitoux (2), Grandjean, Dourte, Koeune et Guissen sur penalty. À cela, il faut ajouter deux autogoals.

Lierneux 3 – Sibret 0

Grâce à cette victoire, Lierneux prend la deuxième place du classement. Le match démarre en retard, le temps de trouver un arbitre. Laurent rate son centre, mais le gardien se fait surprendre (1-0). Barry élimine un homme dans le rectangle et trompe le gardien (2-0). En deuxième période, Nathan Bastin profite d’un travail de son frère, Mathieu, pour mettre son équipe à l’abri (3-0).