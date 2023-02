Un Messancy euphorique, un Assenois qui semble déjà résigné

C’est simple, Assenois qui s’appuyait sur un Beaufays très peu inspiré dans sa cage, n’a guère eu voix au chapitre et ne s’est ménagé que deux possibilités en 90 minutes: une frappe de Manand sur la barre (68’) et un coup franc de Leva qui effleura l’extérieur du piquet (75’).

À part cela, nada. Une défense trop souvent dépassée et vite résignée, au sein de laquelle le manque d’envie était patent. Messancy n’en demandait pas tant pour sauter l’obstacle, offrant du temps de jeu à tout le monde, avant de recevoir Oppagne samedi dans un match phare au terme duquel les Messancéens pourraient s’infiltrer parmi les candidats au titre. N’en déplaise à leur mentor Olle Nicolle qui, avec cette fausse prudence habituelle chez les coaches, parle encore et toujours du maintien comme premier objectif. "Mon groupe vit comme une famille et prend une confiance accrue match après match. Il y aura une grosse motivation pour jouer Oppagne samedi. Nous avions perdu 4-3 là-bas en jouant à dix une bonne partie du match", confiait le coach des Zèbres.

Un premier objectif qui prend, hélas, des allures de chimère pour les protégés du président Kerger. Entre les lignes, on admet que le passage en P1 risque de prendre le caractère d’une belle parenthèse fugace et de se terminer après cette saison d’apprentissage. Les retours des quelques blessés ne seront sans doute pas suffisants pour s’extirper de cette immense zone marécageuse qui va engloutir 5 ou 6 formations à l’issue des débats.

ASSENOIS: Beaufays 4, Bibot 6 (69’, Poncin 5), Poncelet 5, F. Martin 5, Thiry 5 (86’, Gavroy), Manand 6, Leva 7, G. Martin 6, Winand (14’, Severin, 65’, Gengoux), Jacob 5, Schmit 6.

MESSANCY: Poncin 6, Cravatte 7 (76’, Henry), Mohonval 6, Boelen 7, Hoarau 6, Guzman Pineda 7 (66’, Charpentier 6), Gouman 8 (76’, Camara), Perrin 7 (74’, De Sousa), Schmit 6, Reuter 7, Delongueville 6.

Arbitre: J. Colson. Assistance: 60.

Cartes jaunes: Martin, Leva, Jacob, Severin.

Note du match: 5,5.

25’, perte de balle de Jacob, Guzman passe la défense en revue et sert Gouman qui conclut (0-1).

42’, Beaufays relâche l’envoi d’Hoarau et Guzman surgit (0-2 ).

60’, tête victorieuse de Gouman sur le corner botté par Perrin (0-3 ).

69’, déboulé de Hoarau et service millimétré pour Perrin qui conclut (0-4 ).

88’, coup franc de De Sousa au ras du poteau (0-5).