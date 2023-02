Un bijou de Clémens offre les trois points à Vaux

Sur un terrain délicat, le début de rencontre voit les visiteurs prendre le jeu à leur compte. Vaux-Noville domine les échanges et multiplie les offensives sans pour autant se montrer dangereux. Les nombreux centres délivrés notamment par Bauduin ne trouvent personne. À la demi-heure, Clemens s’offre la première occasion du match via une frappe détournée par Labranche. Le portier se mettra de nouveau en évidence quelques minutes plus tard sur une tentative de Noël. Bastogne éprouve d’importantes difficultés à construire proprement et use de longs ballons vers l’avant. Contre le court du jeu, les Léomen prennent néanmoins l’avance via le jeune Hougardy. Malgré ce but, les Etoilés réagissent très vite et parviennent à recoller au score grâce à Noël. Une détente de Labranche, juste avant les citrons, empêche les visiteurs de prendre l’avance.