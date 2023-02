Toernich a disputé ce sommet sans Georges, blessé, E. Muller et Martin, suspendus. Messancy était renforcé par Douret et Glineur. "On a eu plus d’occasions, mais dans le jeu, cela se valait", commente Omar Berkane, joueur-entraineur des Zèbres . L. Muller profite d’une erreur défensive (1-0, 6’). Douret remet les deux équipes à égalité sur penalty (1-1, 35’). Dès la reprise, L. Muller exploite une nouvelle approximation messancéenne (2-1). En trois minutes, Aprilante et Flagey, d’un coup de casque, mettent les visiteurs aux commandes (2-3, 63’). Ceux-ci galvaudent les occasions de se mettre à l’abri et se laissent surprendre par Chainnieaux dans les arrêts de jeu (3-3).

Ethe B 2 – Saint-Mard B 0

Philippe Gomrée se réjouissait de pouvoir disposer d’un groupe quasi au complet: "Pour la première fois, je ne dois pas prendre de U21. C’était un match difficile. Cela ne nous a pas aidés de jouer sur le terrain B. Mais le score aurait pu être plus lourd." Au quart d’heure, K. Petit fait mouche sur coup franc (1-0). Après le repos, Petit exploite un tir lointain repoussé par Gheza (2-0, 49’). Grâce à cette victoire, les Verts reviennent à deux points des Bleus.

Athus 8 – Signeulx 0

"On a déroulé même s’il faut avouer que l’adversaire était faible. On a fait le plein de confiance avant le déplacement à Sainte-Marie", soulignait Raphaël Muller, le T1 athusien. Diogo s’est offert un triplé, Leborgne et Pereira un doublé (dont une splendide frappe du gauche en lucarne pour celui-ci). Ferreira, arrivé durant la trêve, a ouvert son compteur-buts.

Rachecourt 0 – Halanzy 4

Après quinze minutes équilibrées sur un terrain compliqué, Sonko se joue de trois joueurs et centre pour T. Valentin (0-1). Après le café, T. Valentin lance Migeaux en profondeur (2-0). Rachecourt accuse le coup. Sonko perce et centre pour R. Valentin (3-0). Un long dégagement de M. Guelff est dévié par T. Valentin qui met Migeaux sur orbite (4-0).

Meix-le-Tige 4 – Aubange B 5

"Mes joueurs ont été exécrables. C’est honteux, pestait Stéfan Castronovo, le coach aubangeois. Je félicite Meix qui s’est battu jusqu’au bout." Le match démarre en retard afin de permettre aux Méchois de disposer d’un nombre suffisant de joueurs. Ceux-ci débutent à neuf et sont réduits à huit après 20 minutes quand Modesto reçoit deux jaunes coup sur coup pour des rouspétances. Cela n’empêche pas Camara d’ouvrir le score (1-0). Quatre minutes plus tard, Cheppe égalise (1-1). Camara remet son équipe aux commandes directement et à quatre minutes du repos, J. Rodrigues égalise (2-2). À la reprise, Camara s’offre un triplé (3-2). Marion riposte (3-3). Cheppe signe un doublé (3-4). À cinq minutes du terme, Meix pense décrocher son premier point grâce au quadruplé de Camara (4-4) mais Goossens l’en prive (4-5, 87’).

Waltzing 1 – Sainte-Marie 0

"On a bien démarré, jouant avec un bloc haut dans ce match avec beaucoup d’impact. Les Gaumais ont été bons au milieu, mais pas devant le but", résume Toufik Ifkar, le coach des Oranges. Criqueliere concrétise la bonne entame de ses couleurs sur effort individuel (1-0, 16’). Waltzing recule ensuite et tente de faire mal en contre. Les Oranges reviennent ainsi à un point de la 2e place occupée par les Verts.

Tontelange B 2 – Autelbas 2

"À pleurer. On perd deux points. On gaspille bien trop", déplore Thierry Claude, le mentor des Barnichois. Les Verts dominent la première mi-temps mais c’est Gravier qui inscrit le seul but (1-0, 26’). Après le repos, Claude centre pour Muric (1-1, 68’). Trois minutes plus tard, Scheuren profite d’une perte de balle (2-1). À cinq minutes du terme, un corner de Miranda trouve la tête de Bechet (2-2).