Aubange renverse la vapeur

Logique respectée dans les trois matchs du samedi soir avec la victoire sans bavure de Bleid, pourtant déforcé, à Tintifontaine et de Nothomb à domicile contre Saint-Léger, chaque fois sur le score de 4-0. Aubange, le troisième larron, s’est une nouvelle fois fait peur en se faisant mener 0-2 contre Tontelange, puis a retrouvé ses esprits en l’emportant 4-2.

Division 2B

Libin prend sa revanche, triplé de Marchal pour Saint-Hubert

Battu à l’aller (0-2), Libin a pris sa revanche face à Orgeo, avec une victoire 1-4. Si Coppine, sur penalty, a ouvert le score, Libin a rapidement égalisé par Zappala. Mais c’est en début de seconde période que Libin a pris l’avance grâce à Cavelier. Aux quarante mètres, le capitaine de Libin veut dégager, mais le cuir surprend Bontez et terminer au fond (1-2). Dans le final, Hotua plantera deux autres buts. Dans l’autre rencontre de la soirée, Saint-Hubert a disposé de Wellin grâce à un triplé de Sylvain Marchal (3-0).

Division 2C

Mauvaise opération pour Houffalize B

Rien ne va plus à Houffalize B, qui vient de perdre contre les deux derniers en l’espace de huit jours. Les hommes de David Bouillenne se sont inclinés 1-3 contre la lanterne rouge, Roy, qui revient à quatre longueurs. Dans l’autre rencontre de la soirée, Nassogne n’a fait qu’une bouchée de Petit-Han (1-6). Gérard, Alié, Fallay (2), Knis et Mustafaj ont alimenté le marquoir.

Division 3A

Le leader accroché

Dans le seul match du samedi soir, le leader Toernich a été accroché par Messancy B (3-3). Les Messancéens sont passés tout près de l’exploit puisqu’ils se sont fait rejoindre dans les dernières minutes.

Division 3B

Sextuplé de Ludovic Klaus

Bouillon A a facilement confirmé son leadership en étrillant Marbehan (7-0). Ludovic Klaus n’a pas fait dans la dentelle: il a pris six des sept buts de son équipe à son compte. Les Bouillonnais mettent la pression sur Habay-la-Neuve, qui se rend à Muno ce dimanche après-midi.

Division 3C

Libramont B provisoirement deuxième

Si Tellin poursuit son cavalier seul en tête, grâce à sa victoire 6-0 contre Sainte-Marie, la lutte pour le deuxième fauteuil continue à faire rage.

Libramont B, vainqueur d’Orgeo B (3-1), s’empare provisoirement de cette place tant convoitée en attendant le résultat de Carlsbourg ce dimanche. Orgeo B méritait sans doute mieux mais les Mauves ont été plus efficaces et chanceux, à l’image du centre raté de Romain André qui a fini sa course dans la lucarne.

Saint-Pierre, lui, fait du surplace avec un deuxième revers de suite. Legrand avait mis les Orangés sur orbite, mais Bertrix a renversé la situation en début de deuxième mi-temps avant que Amougou Mbia ne plie la rencontre à 10 minutes du terme (3-1).

Enfin, match spectaculaire à Libin B qui menait 3-1 avant de plier dans les 20 dernières minutes en concédant 4 buts, dont trois de Junior Tene Talla. Score final: 3-5.

Division 3D

Rendeux et Bomal, où Debras est le nouveau T1, se neutralisent

Vainqueur de Vecmont vendredi soir (0-1), le leader Bourdon a vu deux de ses poursuivants se quitter dos à dos le lendemain. Rendeux et Bomal ont partagé l’enjeu (1-1). Mais la grosse info, à Bomal, c’est l’intronisation de Roland Debras comme T1. Il succède à Fabrice Bosny et était déjà sur le bance hier soir. Heyd, qui n’a fait qu’une bouchée de Roy B (12-1, avec cinq buts de Martin Cambron) en profite pour prendre la deuxième place en attendant le résultat de Champlon ce dimanche à Oppagne B.

Division 3E

Triplé de Gauthier Toussaint dans le choc

Le choc du week-end a tenu toutes ses promesses. Après sa victoire 3-4 à l’aller, Vaux-sur-Sûre a confirmé sa suprématie en s’imposant 5-3 contre son plus proche poursuivant, qui a rapidement ouvert le score par Body sur penalty. Detaille, Schoumaker et Toussaint ont renversé la vapeur avant la mi-temps. Le même Toussaint qui tuera tout suspense au retour des vestiaires en plantant le numéro 4. Si Leduc et Body tenteront de relancer le suspense, en ramenant Givry B à 4-3, Toussaint conclura son festival en s’offrant le triplé pour le 5-3. Les Étoilés repoussent les Canaris à treize longueurs et ont déjà neuf orteils et demi en P2.