Neufchâteau 62 Boninne 55

Succès très important dans l’optique des play-off pour Neufchâteau qui compte désormais trois victoires d’avance sur Boninne. L’entame de match est équilibrée: 5-4, 7-7, 9-10. Boninne se montre plus précis et oblige Thomas Celant à prendre un temps mort (9-15). Laurant et Deneve, huit points à elles deux, laissent Neufchâteau dans le match avant que Laurent ne plante une bombe à dix secondes de la fin du premier quart: 20-20. Au rebond après un essai de Laurent, Henket met Neufchâteau aux commandes (22-20). Plus agressives en défense, les Chestrolaises voient Henket s’imposer dans la raquette en enchaînant dix points: 30-24. Neufchateau se relâche ensuite, perd quelques ballons, mais Deneve ajuste à distance: 33-26 et 35-28 au repos.

À la reprise, trop brouillon en possession, Neufchâteau voit Boninne revenir en mettant à profit deux pertes de balle en 25 secondes: 39-37. Boninne revient même à 44-44 Devant à cinq minutes de la fin (54-49), Neufchateau souffle quand Leblanc creuse l’écart: 56-49 (37’). Boninne s’accroche: 58-55. Plus de peur que de mal cependant puisque Laurant enfile trois paniers: 62-55.

Ciney 71 – Rulles 39

Rulles n’a pas su refaire le coup du match aller hier après-midi. Chez des Cinaciennes appliquées, Rulles a tenu dix minutes (15-13). "Ensuite, nous avons lâché physiquement, mais je le savais puisque certaines filles avaient des festivités la veille", indique Mathieu Fivet. Si le score reste raisonnable à la pause (33-22), la reprise est catastrophique. Ciney plante onze points de rang. Si Jacob stoppe l’hémorragie (44-24), Ciney enfonce le clou: 54-24 (30’) et 71-39 au final. "L’écart est un peu lourd, mais nous avons raté des petits paniers faciles, termine Mathieu Fivet. Après, ce n’est pas à Ciney qu’il faut prendre des points, c’est le mois de mars qui sera important."

Régionale II

Arlon 26 – Natoye 75

Une prestation catastrophique de la part des Arlonaises. "Un massacre, avoue Serge François. Natoye est très très fort, je n’ai jamais vu une équipe défendre de cette manière depuis que j’ai repris l’Alliance. Défensivement, Natoye était monstrueux. Mais bon, Arlon a été inexistant. Et il faudra se reprendre." Samedi, les filles de Serge François ont fait illusion pendant trois minutes, le temps de rester au contact d’une équipe de Natoye qui s’est baladée (4-6). Sept minutes plus tard, le match était déjà plié puisque les Namuroises menaient 6-19. L’écart ne fera plus que grandir: 8-33 et 12-39 au repos. En seconde période, la reprise est cauchemardesque pour Arlon qui ne marque qu’un panier de plein jeu en dix minutes: 17-57. Les dix dernières minutes seront aussi longues qu’inutiles: 26-75.