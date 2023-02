Nassogne B prend son deuxième point contre Mormont B

Heyd 12 – Roy B 1

Malgré une première période moyenne dans le jeu, Heyd mène déjà de quatre buts à la pause. Dès la reprise, les Étoilés ajoutent cinq roses en dix minutes, entrecoupées par la réduction du score de Salmin à 8-1 sur penalty. Le joueur visiteur Raskin prendra deux cartes jaunes en fin de match. Cambron (5, un penalty), Talbot (3), Fagnoul (2), Poncelet et Cornet ont secoué les filets.

Bande 0 – Harre-Manhay B 3

Nouveau succès des Manhaydois. Comme la semaine passée, Hagelstein fait trembler les filets (0-1). Après les citrons, les Bandurlains manquent deux fois l’égalisation et prennent un but dans la foulée. Le premier de Borsu, venu du banc (0-2), et un deuxième d’Hagelstein (0-3).

Rendeux 1 – Bomal 1

Un résultat bénéfique pour Heyd qui passe Rendeux et prend la troisième place. Renard pensait avoir fait le plus dur à vingt minutes du terme (0-1). C'est finalement Regnier, de retour de blessure et monté au jeu quelques minutes plus tôt, qui fixera le score à la 88' (1-1).

Odeigne 7 – Houmart 1

Quatrième succès de la saison pour Odeigne. Malgré un score fleuve, le marquoir affichait toujours 0-0 à la mi-temps. "Nous dominions, mais craignions de nous faire avoir en deuxième", avoue le délégué local Maxime Wuidar. Les joueurs locaux vont finalement plier la partie en marquant quatre goals en dix minutes. Theate réduit le score sur penalty (4-1), mais les Odeignois poursuivent leur festival. Bertrand et Monfort s’offrent chacun un triplé, Lemaire conclut une belle phase collective.

Nassogne B 1 – Mormont B 1

Deuxième point de la saison pour Nassogne B. "Nous avons passé trop de temps à discuter", regrette le coach orangé Christophe Lecarte. Mal embarqués, les Mormontois sont menés par Deminne et réduits à dix dès la demi-heure quand Yerna voit rouge. Les visiteurs ont réagi après les citrons, mais la réduction du score de Laurent est tombée trop tard (1-1).

Oppagne B 0 – Champlon 1

Trois victoires en 2023 pour Champlon, trois fois 1-0. "Ce fut dur et compliqué sur le synthétique, admet Pascal Leboutte, le cornac champlonnais. Il y a eu pas mal de fautes, le jeu était haché." Champlon passe devant grâce à un penalty de Bariseau dans le dernier quart d’heure (0-1). Derrière, les Gaulois ont vu le gardien visiteur Gérard sortir deux face-à-face.