Meix retrouve des couleurs, Bodet en colère

Pris à froid, Libramont aura au moins eu le mérite de réagir. Vandaele chauffe les gants de Brolet avant de voir Dewalque et Breda envoyer le cuir au-dessus. Revenu dans la partie grâce à Baudot, un des meilleurs libramontois sur le terrain, Libramont pousse, mais Minthe envoie au-dessus. Dans l’autre sens, Dewalque profite des largesses défensives locales pour remettre Meix aux commandes. Si Vandaele voit son ballon stoppé par Brolet avant d’être dévié par Schmit et que Baudot place ensuite à côté, Meix ne sera plus jamais inquiété par la suite.

Et les Gaumais auront même le bon goût de se rassurer dès la reprise en profitant, une nouvelle fois, de l’espace dans la profondeur. Dans la dernière demi-heure, les Méchois gèrent calmement les débats, sans jamais paniquer même si Brolet doit être attentif sur un coup franc de Richard. Une révolte libramontoise ? Chez certains oui, à l’instar d’un Giboux, au four et au moulin et présent aux quatre coins du terrain pendant que certains se contentaient du minimum syndical. "On dirait que certains n’en ont rien à faire ? Oui. Et je suis content que vous le disiez. Car moi, quand je le dis, on me prend pour un fou, soupirait Samuel Bodet. J’ai toujours été un compétiteur, j’ai toujours essayé de faire le maximum. Chez moi, j’ai des joueurs qui ne veulent pas. Quand je vois que c’est un gamin de 18 ans (NDLR: Mathéo Giboux) qui doit porter l’équipe, ce n’est pas normal. On dit que c’est un jeune qui a envie, c’est très bien, mais ce n’est pas lui qui doit tirer l’équipe."

Avec cette victoire, Meix reprend quatre points d’avance sur Libramont et reprend trois unités à Ciney. "Je pense que nous avons été plus dangereux en règle générale. Le 1-2 a mis un petit coup à Libramont, estimait Philippe Petit. En seconde période, nous avons mis le troisième avant de gérer et nous aurions pu en marquer plus. L’utilisation de l’espace dans le dos des défenseurs ? Oui, c’était une volonté, c’est aussi pour cela que j’avais titularisé Cyprien Breda et Laurent Dewaque. Ils ont bien fait le boulot et ils ont aussi bien bossé défensivement."

LIBRAMONT: Delmé, R. Lefort, Nélisse (23’, Jérouville), Robinet, Grandjean (74’, Oury), Nkokolo, Giboux, Roset (57’, Mosquera), Baudot (57', Richard), Vandaele, Minthe.

MEIX: Brolet, T. Day, Bechet, Blaise, Schmit, Walolo, Puffet (82’, Limpach), Laurent (90’, Erdeljan), Gasparoto, Breda (79’, Godfrin), Dewalque (87’, Gomrée).

Arbitre: Antoine Urbain.

Buts: Breda (1’, 0-1), Baudot (20’, 1-1), Dewalque (32’, 1-2), Breda (50’, 1-3).

Cartes jaunes: Puffet, Bechet

Assistance: 150 Note du match: 7

1’, sur un centre de la droite, Breda reprend de la tête au second poteau (0-1).

20’, belle phase de possession. Le centre de Lefort arrive dans les pieds de Baudot qui, au petit rectangle, trompe Delmé (1-1).

32’, après une récupération sur une touche de Libramont, Walelo ouvre vers Dewalque qui part dans le dos de Grandjean avant de croiser (1-2).

50’, lancé en profondeur, Breda résiste au retour de Jérouville avant de placer sous la barre (1-3).