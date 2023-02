Martelange se paie le scalp d’Habay-la-Vieille

Nothomb 4 – Saint-Léger 0

Les dix premières minutes ont été à l’avantage des Léodégariens qui ont buté sur une solide défense des Mauves. Mathieu Laffargue a ouvert le score et Nothomb a retrouvé son jeu. "Il nous a fallu du temps pour entrer dans le match, confirme Yohann Ngassam, mais une fois délivré par le but de Mathieu, on a vraiment été bons." Stevenot, Klein et Gena ont alimenté le marquoir. Saint-Léger s’est offert quelques occasions, mais Jung a veillé au grain et s’est offert une clean sheet.

Aubange 4 – Tontelange 2

Comme d’habitude, les Aubangeois ont débuté le match de manière catastrophique avec deux buts du Spurs Gischer dans le premier quart d’heure. Piqués au vif, les Rouge et Noir sont bien revenus avec des buts de Koenig et Kolp en fin de première mi-temps. Ils ont pris la deuxième mi-temps à leur compte avec deux autres buts de Feltesse et Koenig qui s’est offert un doublé. À noter la bonne entrée en matière de Jacotot, arrivé au mercato, et les premières minutes de Lespagnard, de retour après sa vilaine blessure.

Saint-Mard 2 – Arlon B 0

La logique a été respectée, mais la victoire n’a pas été si évidente qu’on aurait pu le penser. "Notre première mi-temps a été excellente et nous sommes méritoirement rentrés au vestiaire avec un but d’avance inscrit par Schweig à la 22', commente le T1 gaumais Fabrizio Lepenne. Par après, nous avons souffert pendant 25 minutes." Arlon, renforcé par Victor Hausman a jeté toutes ses forces dans la bataille. Sans succès. À un quart d’heure du coup de sifflet final, Luderic Perreaux a tué le match.

Châtillon 2 – Jamoigne 3

Match important dans le cadre de la lutte pour le maintien. "Aucune des deux équipes ne voulait perdre, ce qui a provoqué un match tendu, constate le coach Jamoignard Fabian Lambot. Paradoxalement, on a super bien débuté le match, mais on a été rapidement mené (dès la 5' par Schleich)." Ryan Denis, repositionné en 8 dans un rôle de box-to-box, s’est déchaîné en inscrivant deux buts et en ratant un immanquable. Thomas Severin a porté le score à 1-3 à la 72', avant que Gilles Schleich ne s’offre un doublé inutile en toute fin de match.

Martelange 3 – Habay-la-V. 1

La surprise du jour. Martelange prend trois points essentiels dans la lutte pour le maintien. "Il y a eu tellement d’occasions et de poteaux des deux côtés que le score aurait pu être de 6-4 ou 7-5, indique le défenseur ardoisier Sylvain Cotman. Merci à notre gardien Florentin Dewalque qui nous a maintenus dans le match." Ferauge, Urbain et Amiri sont les buteurs martelangeois. Dimitri Meert avait égalisé en première mi-temps.

Meix/Virton B 2 – Vance 2

"Score logique, commente le coach méchois Gilles Thiriot. Vance aurait pu l’emporter avec une énorme occasion dans les arrêts de jeu, mais nous avions eu l’occasion de tuer le match auparavant." Le match a été très fermé avec une bataille très physique dans l’entrejeu. Simons avait ouvert le score à la 27', avant que le renard des surfaces vançois Dylan Herman ne donne l’avantage à ses couleurs (1-2). Evrard a égalisé à la 60' d’un tir dans la lucarne.