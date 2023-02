Les Chaumontois arrachent un point au caractère

Si la première mi-temps a été relativement équilibrée, le retour sur le terrain après la mi-temps a été dominé de la tête et des épaules par Arlon, en témoigne le nombre d’interventions d’un excellent Goosse entre les perches, par rapport à son vis-à-vis Collin. Non seulement Arlon a poussé tant et plus, mais a déployé un football de haute qualité pour un match de P1. Aux jolies arabesques de la première mi-temps, les Lorrains ont ajouté du rythme, de la verticalité et de l’engagement dans les duels. S’ils sont capables de reproduire une telle prestation à tous leurs matches d’ici la fin du championnat, il faudra indubitablement compter avec eux au moment de distribuer les lauriers. Malheureusement pour eux, la finition n’était pas au rendez-vous ce samedi soir. "Arlon aurait mérité de marquer autrement que sur penalty, reconnaissait le T1 chaumontois Jonathan Schinckus. Mais je retiens que mon équipe, bousculée, a fait le gros dos avec énormément d’engagement et d’abnégation."

Deux vrais renforts pour Arlon

Au rayon des bonnes nouvelles, outre l’arrivée du nouvel éclairage, les hommes de Guy François ont pu déballer deux cadeaux de Noël qui vont bonifier leur équipe de manière substantielle. Les deux transferts du mercato, Lucas Lamotte surtout, mais aussi Glenn Protin, toutefois malheureux dans ses derniers gestes, ont été brillants et ont largement réussi à faire oublier qu’Adrien François et Arnaud Lakaye étaient suspendus. Les deux joueurs, formés à Virton, qui reviennent en Belgique après avoir officié au Grand-Duché et en France, ont montré qu’ils sont capables d’apporter un fameux plus au groupe du chef-lieu. "Lamotte n’a pas perdu un ballon et il éclaircit le jeu, confirme le capitaine Arthur Hausman. Il m’a vraiment impressionné."

ARLON: H. Collin 6 ; Vazzana 5, Moutschen 8, Lejeune 7, Cachbach 6 ; A. Hausman 6, Poncelet 5 (50’, V. Hausman), Lamotte 8, Daoust 6 (82’, Dillembourg) ; Rocca 5 (88’, Sicaja), Protin 6.

CHAUMONT: Goosse 7 ; Mahoux 6, Jon. Schinckus 7, Wattiaux 8, Jor. Schinckus 6 ; Hinck 7, Lhoas 6 (60’, Martin), Marquet 6 (75’, Copine) ; Marthus 5, Vieuxtemps 6 (60’, Bouchat), Noppe 6 (75’, Dris).

Arbitre: S. Thunus. Assistance: 80. Note du match: 7.

Cartes jaunes: Daoust, Lhoas, Marthus, Moutschen.

Buts: Jon. Schinckus (6’, 0-1), Moutschen (52’, 1-1 sur pen.)

6’, Jonathan Schinckus convertit magistralement un coup franc en nettoyant la toile d’araignée de la lucarne de Collin (0-1).

52’, Marthus, un peu trop généreux défensivement, accroche inutilement Protin dans le rectangle. Moutschen transforme le penalty logique avec l’assurance d’un vieux briscard (1-1).