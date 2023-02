Le choc de ce week-end se jouait un échelon plus bas. Les Castors recevaient leur dauphin, Thuin, et ses trois séries B. Les sets sont serrés mais les joueuses de Graide se retrouvent menées 1-3 après les quatre premiers simples. Elles parviennent toutefois à égaliser avant le double. Déom bat Hannot tandis que Baijot se venge de l’aller et bat Vanduyfhuys dans la manche décisive.

On pense que Thuin va prendre l’ascendant après sa victoire dans le double, mais de Ruette, muette jusque-là, inflige une bulle à Hannot, pourtant B6 et préserve le suspense. Dans l’ultime simple, Aurélie Baijot arrache le point en ne laissant que 16 points à la B2 Messina.

Les Castors peuvent dès lors continuer à rêver.

Aye sur le podium

Une seule victoire cette semaine en Régionale. Avec une Vinciane Roch qui remplace parfaitement Cindy Joiris, toujours en délicatesse avec sa cheville, les Godîs ont pulvérisé Neufvilles et pointent au 3e rang. Elles profitent ainsi de la défaite de Joubiéval contre une formation de Basècles qui lutte pour le maintien et s’était renforcé. Les Salmiennes n’ont toujours pris que trois points à l’extérieur.

Dinez C a perdu trois fois au 5e set à Minérois et connaît pour la première fois la défaite depuis janvier. Les Houffaloises ne sont qu’à 5 points de la 2e place mais n’ont que trois points de plus que le premier descendant...

Dans l’autre série, Rulles a contraint le second de classe, Peissant, au nul mais les Hennuyères n’ont déplacé que deux joueuses. Centre-Ardenne s’est incliné à Gembloux sans 3e joueuse.