Le maintien plus qu’en bonne voie

Minerois 1 – Dinez 9 Dinez n’a pas manqué l’occasion de repousser son adversaire du jour à 5 points. Minérois aligne sensiblement la même équipe qu’à l’aller, même si Joiris prend la place de Lambiet comme 2e joueuse. Du côté de Dinez, Alison Georis est alignée pour la première fois cette saison et accompagne Camille Guillaume et Coralie Rech. Les Houffaloises prennent vite les devants. Guilllaume s’impose notamment sèchement en trois sets face à Ceulemans, qui l’avait poussée dans ses derniers retranchements à l’aller. Rech en fait de même, un peu plus dans la douleur, face à Heyeres, contre qui elle s’était inclinée il y a quelques mois. À 0-5, Guillaume permet à Heyeres de sauver l’honneur des Minières, qui ne prendront plus que trois sets ensuite. "Je ne les ai pas senti résignées. Elles vont se battre jusqu’en fin de saison même si elles ne voient pas une descente en D1 comme une catastrophe", souligne Coralie Rech. Quoi qu’il en soit, Dinez s’offre une bouteille d’oxygène en plus et fait un grand pas vers le maintien.