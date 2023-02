Face à Neuvillers, Florenville s'impose dans le final

Après dix minutes, et les roses de Blandin et Matz, on pensait pourtant que le match était déjà plié. Mais après avoir mis un gros quart d’heure à rentrer dans la partie, Neuvillers se réveille. Les hommes de Jérémy Dominique commencent à gagner les duels, à l’image d’un Poncelet excellent dans le milieu du jeu. Remis sur orbite par un penalty de Nicolas, qui s’était heurté à Manderrier un peu plus tôt, Neuvillers va finalement égaliser avant la pause grâce à son buteur maison. "Quand tu mènes vite, tu as tendance à te relâcher, soupire Jordan Closse. Nous commettons deux erreurs et Neuvillers met deux buts. Mais à domicile, nous sommes costauds et nous avons bien tenu physiquement. C’est aussi le groupe qui a répondu présent. Jeudi, nous étions encore vingt à l’entraînement."

En seconde période, le match baisse en qualité, mais les occasions sont présentes. Pour Florenville, Blandin envoie sur Ledent. Le portier sort ensuite le grand jeu face à F. Blandin et Leclerc, venus à sa rencontre. Dans l’autre sens, Manderrier boxe une reprise de Hansen et est tout heureux de voir une reprise de Lemaire, tout seul au point de penalty, arriver dans ses bras.

Il reste deux minutes, on se dit que le score ne bougera plus, mais le banc florentin fait la différence. Florian Blandin, bien monté, offre deux caviars. Le premier à Leclerc, le second à Gomez et c’est tout Florenville qui exulte.

Quatre points d’avance

Grâce à ce succès, Florenville prend un peu d’air en haut de tableau. Le RAF compte quatre points d’avance sur Libin, cinq sur Ochamps et six sur Neuvillers, le grand perdant du week-end. "Le match a duré cinq minutes en trop. Nous avions peut-être un peu trop donné, souffle Thomas Ledent. C’est dommage car nous avons montré que nous n’avons rien à envier à Florenville. L’entame de match nous tue même si nous parvenons à revenir. Nous aurions aussi pu planter un troisième but. Six points ? Oui, mais la deuxième partie de saison ne fait que commencer."

FLORENVILLE: Manderrier 5, Georges 5, Alexandre 7, Bartel 5, D. Blandin 6, Closse 6, Collette 6 (90’, Gomez), Matz 6 (64’, F. Blandin), Brunson 7, Boulanger 7, C. Blandin 5 (68’, Leclerc)

NEUVILLERS: Ledent 8, Déom 6, Toubon 7, Petitjean 5, Hansen 5, Prévot 6, V. Lemaire 5, Poncelet 8, Murego 6, Nicolas 6 (82’, E. Lemaire), R. Martin 5 (76’, Rausch)

Arbitre: Michel Collin

Buts: C. Blandin (8’, 1-0), Matz (10’, 2-0), Nicolas (27’, 2-1), Nicolas (44’, 2-2), Leclerc (88’, 3-2), Gomez (90’, 4-2).

Cartes jaunes: Alexandre, Prévot, V. Lemaire

Assistance: 80

8’, Déom touche le cuir du bras dans le rectangle. Blandin prend Ledent à contre-pied et a donc marqué contre toutes les équipes de la série (1-0).

10’, Matz prend le dessus sur Petitjean avant de lober Ledent. Superbe (2-0).

27’, Nicolas est déséquilibré par Alexandre dans le rectangle. L’attaquant se fait justice (2-1).

44’, la lourde frappe de Poncelet est repoussée par Manderrier. Nicolas a suivi (2-2).

88’, F. Blandin arrache le cuir, file sur la droite et centre pour Leclerc qui reprend en pleine course (3-2).

90’, Blandin sert Gomez qui pousse tranquillement au fond (4-2).