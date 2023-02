"C’est comme ça toutes les semaines. On est bien en place, on fait jeu égal et ça tombe toujours de l’autre côté", pestait Olivier Remacle. Et on ne peut pas lui donner tort car si Ethe n’a pas volé sa victoire, les Rochois peuvent nourrir quelques regrets au vu du déroulement du match.

Après un début de rencontre très brouillon marqué par les approximations, la plus grosse occasion du premier acte échoit aux visiteurs. Lancé sur la gauche, Philippe se présente devant Leyder. Sa frappe est ralentie par le portier cassidje et flirte avec la ligne de but. Remacle et Orlando se jettent en même temps, mais c’est le défenseur colombien qui a le dernier mot. Double coup dur pour les Rochois puisque, sur cette même action, Remacle, pourtant très bien entré dans le match, doit laisser sa place sur blessure.

Ce coup de semonce a le don de réveiller les joueurs locaux mais, malgré une réelle volonté de construire, Ethe manquera de précision et de percussion pour mettre en danger une équipe de La Roche bien organisée et dont l’impact physique a clairement posé problème aux Cassidjes. Finalement, la solution viendra des pieds de Collin qui, bien lancé par Reichling, fera sauter le verrou rochois. Le score ne bougera plus avant la pause, notamment grâce à un réflexe magnifique de Catania sur une frappe à bout portant de Neetens.

La deuxième mi-temps se déroulera sur un schéma assez similaire à la première. Les deux équipes vont se livrer une solide bataille dans l’entrejeu mais, au final, il n’y eut pas énormément d’occasions franches à se mettre sous la dent. Articulés autour d’une défense centrale remarquable de calme et d’intransigeance et d’un Neetens omniprésent, les Cassidjes feront le gros dos jusqu’à la 90’, moment choisi par le portier rochois pour perdre la balle à mi-terrain. Le coup d’œil et la vista de Reichling font le reste pour permettre à Tinant de fixer le score final à 2-0, au grand soulagement des Gaumais, tout heureux de cette victoire acquise aux forceps. Ils profitent du revers de Gouvy pour prendre seul la tête de la P1 !

ETHE: Leyder 7, Saint-Mard 7, Woillard 8, Orlando 7, Petit 6, Neetens 8, Reichling 7, Aubois 6 (83’ Lescrainier), Arend 7 (75’ Tinant), Collin 7 (90’ Woygnet), Coopmans 5.

LA ROCHE: Catania 6, Weyders 6, Bouillon 5 (63’ Gillet), Mahin 6, Englebert 6, Remacle 7 (32’ Volvert 5), Van Geen 7, Dubois C. 6, Philippe 6 (63’ Dubois M.), Demeuse 8, Prévot 7.

Arbitre: K. Miezi, B. Lannoy et G. Mauer.

Assistance: 100.

Cartes jaunes: Neetens, Prévot, Catania, Van Geen, Mahin, Saint-Mard.

Note du match: 6.

34’, lancé dans le dos de la défense de la Roche et à la limite du hors-jeu, Collin gagne son face-à-face avec Catania (1-0).

90’, sorti loin de ses bases, Catania perd le ballon au profit de Reichling. Celui-ci allonge intelligemment en un temps vers Tinant qui ne se fait pas prier pour sceller le score du match (2-0).