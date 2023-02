Ethe : déjà cinq points de plus !

Ethe seul en tête à dix journées de la fin du championnat, qui l’avait vu venir ? Oui, oui, on parle bien de ces Cassidjes qui ont terminé le précédent exercice avec 27 unités (déjà 32 dans ce championnat) et qui évolueraient en ce moment en P2A si leur voisin méchois n’avait créé l’exploit au tour final interprovincial en juin dernier. Des Gaumais qui ont démarré l’actuel championnat par un piètre 6 sur 18, qui avaient encaissé 14 buts après sept journées et qui restent les seuls, dans cette P1, à avoir perdu contre la lanterne rouge, La Roche (3-0 le 17 septembre dernier).