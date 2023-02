Rencontre spectaculaire qui aura vu les Libinois mener 3-1. Déjà double buteur il y a une semaine, Lothaire remet le couvert en 20 minutes (2-0). Juste après le repos, Collot rend espoir à Namoussart, juste le temps pour Paisse de planter un troisième but pour les visités. Il reste 20 minutes à jouer quand Junior Tene Talla sort de sa boîte. Il convertit tout d’abord un penalty avant d’égaliser et de plier le match dans les derniers instants, juste après le second but personnel de Collot.

Bertrix 3 – Saint-Pierre 1

Dans un match assez serré, Saint-Pierre ouvre la marque à la 22e par Legrand, qui frappe de l’entrée de la surface (0-1). Juste avant la mi-temps, Fries profite d’un coup franc rapidement joué pour égaliser. La deuxième mi-temps est dominée par Bertrix. À l’heure de jeu, Bouvy fait 2-1 du milieu du terrain, avant que Mbia ne fasse le break à 10 minutes du terme.

Libramont B 3 – Orgeo B 1

Libramont renoue avec le succès au terme d’une rencontre où Orgeo B méritait sans doute mieux. Raty, sur une erreur défensive, puis André, sur un centre raté qui finit dans la lucarne, inscrivent leurs noms au marquoir. Labiouse rend espoir à Orgeo dès la reprise. Raty est exclu à 20 minutes du terme, mais Regaert plie la rencontre à trois minutes de la fin.

Tellin 6 – Sainte-Marie Wid. 0

Succès aisé du leader, qui menait déjà 2-0 au quart d’heure, doublé de Laffineur. Sainte-Marie se retrouve à 10 avant la pause, ce dont profite immédiatement L. Vincent (3-0). Tellin inscrit trois nouveaux buts en deuxième période par N. Vincent et Bihain (2). Seul point noir, l’exclusion en fin de match de L. Vincent pour deux jaunes coup sur coup.

Bras 3 – Ochamps B 0

Les hommes de Mathieu Guiot s’emparent de la troisième place avec cette jolie victoire dans le sommet. Il faut attendre la 43e pour voir le premier but. Quevrin est stoppé fautivement dans le rectangle. Sensique convertit la pénalité (1-0). À la reprise, Hotton file au but et est arrêté fautivement. Second penalty pour Sensique (2-0). Ochamps pousse, mais Bras fait le gros dos et en contre, Debue va tuer tout suspense.

Neuvillers B 2 – Haut-Fays 1

Succès au mental pour les Noir et Blanc. Gebka s’est chargé des deux buts visités, aux 23e et 76e minutes. Deward réduira le score dans la foulée pour Haut-Fays, mais Pierlot préservera les trois points en sortant un penalty.

Carlsbourg 2 – Petitvoir 1

"Un match d’un très petit niveau.", peste Jean-Pierre Kraus, le T1 de Petitvoir. Les trois buts sont inscrits en première période. Comblin ouvre le score (1-0), mais Deschamps répond immédiatement (1-1). Rezette donne l’avance à Carlsbourg avant la rentrée aux vestiaires. Le score n’évoluera plus.